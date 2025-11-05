Diez: Betrunkener beleidigt und behindert Polizisten

Wenn man in Schlangenlinien auf einem E-Scooter an einer Polizeikontrolle vorbeifährt, sollte man aufpassen, was man tut. Ein 31-jähriger Mann tat das im Januar in Diez nicht – er beleidigte die Beamten lallend. Nun verhandelte das Amtsgericht.
Lesezeit 3 Minuten
In der Nacht zum 25. Januar kontrollierte die Besatzung eines Streifenwagens der Polizeiinspektion Diez einen angetrunkenen E-Scooter-Fahrer in der Diezer Bahnhofstraße. Dabei wurden die Beamten von einem zweiten E-Scooter-Fahrer freundlich gegrüßt, der in Richtung Limburg an ihnen vorbeifahren wollte.