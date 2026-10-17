Einem 37-Jährigen wird vorgeworfen, seinen damals 15-jährigen Stiefsohn sexuell missbraucht zu haben. Nachdem der Angeklagte die Vorwürfe am ersten Prozesstag zurückwies, trat nun der mutmaßlich Geschädigte vor das Diezer Schöffengericht.
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Weil er seinen Stiefsohn missbraucht haben soll, muss sich ein 37-Jähriger vor dem Diezer Schöffengericht verantworten. Der zweite Verhandlungstag begann mit der Zeugenaussage des mutmaßlich geschädigten Stiefsohns. Zuvor berichtete der vorsitzende Richter Vincent Reichel, dass die Ehefrau des Angeklagten nun in die geschlossene Abteilung in Lahnstein eingewiesen worden sei und nicht vernehmungsfähig sei.