Insekten, die im Rasenmäher geschreddert werden: Diese Gefahr gehört auf Diezer Grünflächen bald der Vergangenheit an. Bürgermeisterin Annette Wick lobt im Stadtrat die gute Zusammenarbeit zwischen Initiative und Bauhof.
Die naturnahe Grünflächenpflege in Diez für das Jahr 2026 ist gesichert. Unter Vorbehalt der Verabschiedung des Haushaltes stimmte der Stadtrat einstimmig dem Kauf einer Reihe insekten- und amphibienschonender Maschinen für knapp 130.000 Euro zu.Sobald der Haushalt verabschiedet wurde, könnten die entsprechenden Gerätschaften bestellt werden, erklärt Tobias Hüge, Leiter des Diezer Bauhofes, im Gespräch mit unserer Zeitung.