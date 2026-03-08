Produktion wird eingestellt Diez: Aus für Kaiser Backformen Till Kronsfoth 08.03.2026, 09:00 Uhr

i Bereits 2014 wurde über Stellenabbau bei Kaiser Backformen diskutiert. Johannes Koenig

Kaiser Backformen galt als „Perle des Konzerns“, doch nach mehr als 100 Jahren ist Schluss. Die IG Metall fordert den Mutterkonzern auf, Alternativen zu prüfen.

Der französische Haushaltswarenhersteller Groupe SEB, zu dem auch Tefal und WMF gehören, streicht weltweit rund 2000 Stellen. Davon betroffen sind auch mehrere Standorte in Deutschland. Die Produktion in Diez soll eingestellt werden. Gespräche mit dem Betriebsrat laufen Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte eine Unternehmenssprecherin jedoch mit, der Konzern wolle dies nicht als Standortschließung verstanden wissen.







