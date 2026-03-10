Bürgermeisterin Wick ist sauer Diez: Aus bei Kaiser Backformen Till Kronsfoth 10.03.2026, 19:00 Uhr

i Eine erste Kündigungswelle war bereits 2014 erfolgt. Johannes Koenig

Ob nach dem Aus von Kaiser Backformen am Standort zukünftig Produkte von WMF produziert und somit einige Arbeitsplätze erhalten bleiben könnten, darüber wird aktuell nur hinter vorgehaltener Hand spekuliert.

Die französische Groupe SEB hat kürzlich beschlossen, die Produktion von Kaiser Backformen am Standort Diez einzustellen. Auch auf mehrmalige Nachfrage wollte das Unternehmen gegenüber unserer Zeitung keine Angaben darüber machen, wie viele Arbeitnehmer derzeit am Standort beschäftigt sind und wie vielen von ihnen eine Entlassung droht.







