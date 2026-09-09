Viele Events geplant Diez: Auf einen Cocktail in den Schlosshof Till Kronsfoth 09.09.2026, 14:00 Uhr

i „Gäste müssen sich wohlfühlen“, sagt Jörg Holl, neuer Leiter der Jugendherberge im Grafenschloss. Till Kronsfoth

Entspannte Gäste sind für den neuen Geschäftsführer die Kür: Von Kürbisschnitzen an Halloween über Plätzchenbacken in der Adventszeit bis hin zum Cocktailschlürfen im neu gestalteten Innenhof hat die Jugendherberge in Diez einiges zu bieten.

Mit Jörg Holl hat die Jugendherberge im Grafenschloss einen neuen Geschäftsführer mit vielen Ideen und neuem Elan. Er will an diesem historischen Ort neue Angebote schaffen. Gekommen, um zu bleiben Erst ein Jahr zuvor hatte Matthias Goldschmitt, Leiter der Jugendherberge in der Festung Ehrenbreitstein, zusätzlich die Leitung der Unterkunft in Diez übernommen.







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