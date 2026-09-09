Entspannte Gäste sind für den neuen Geschäftsführer die Kür: Von Kürbisschnitzen an Halloween über Plätzchenbacken in der Adventszeit bis hin zum Cocktailschlürfen im neu gestalteten Innenhof hat die Jugendherberge in Diez einiges zu bieten.
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Mit Jörg Holl hat die Jugendherberge im Grafenschloss einen neuen Geschäftsführer mit vielen Ideen und neuem Elan. Er will an diesem historischen Ort neue Angebote schaffen.
Gekommen, um zu bleiben
Erst ein Jahr zuvor hatte Matthias Goldschmitt, Leiter der Jugendherberge in der Festung Ehrenbreitstein, zusätzlich die Leitung der Unterkunft in Diez übernommen.