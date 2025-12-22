Serie zu Krippentieren Diez: Auf dem „Wüstenschiff“ unterwegs Johannes Koenig 22.12.2025, 06:00 Uhr

i Beate Homawoo mit (von links) Suleika, Tamara, Gobi und Sharyn. Suleika und Tamara sind die hellen Kamele. Johannes Koenig

Nicht nur Maria, Josef und das Jesuskind prägen die Weihnachtskrippe, auch die Tiere erzählen ihre ganz eigene Geschichte. In einer Artikel-Serie stellen wir die stillen Begleiter der Heiligen Nacht vor. Heute im Mittelpunkt: das Kamel.

Die roten Weihnachtsmützen für ihre Kamele hatte Beate Homawoo von der Reitanlage Sonnenland in Diez kurzfristig extra fürs Foto besorgt. Mit der Kappe auf dem Kopf liegen die beiden Kameldamen Suleika und Tamara tiefenentspannt auf dem Boden der Reithalle.







Artikel teilen

Artikel teilen