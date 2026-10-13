Vorwurf zurückgewiesen Diez: Angeklagter bestreitet Missbrauch des Stiefsohns Mariam Nasiripour 13.10.2026, 17:00 Uhr

i Weil er seinen Stiefsohn mutmaßlich missbraucht hat, muss sich ein 37-Jähriger nun vor dem Amtsgericht in Diez verantworten. David-Wolfgang Ebener/dpa

Weil er seinen Stiefsohn missbraucht haben soll, muss sich ein 37-Jähriger nun vor dem Diezer Amtsgericht verantworten. Am ersten Verhandlungstag sagten die Mutter und die Therapeutin des Geschädigten als Zeuginnen aus.

Hat er ein 37-Jähriger seinen damals minderjährigen Stiefsohn sexuell missbraucht und ihn zu sexuellen Handlungen gezwungen? Diesen Fragen ging das Diezer Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Vincent Reichel am ersten Verhandlungstag nach.Angeklagt ist ein Industriemechaniker, der Anfang 2019 die Taten begonnen haben soll.







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