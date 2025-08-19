Im Diezer Amtsgericht haben sich über die Jahre außergewöhnliche Verhandlungen ergeben, die teils für Erstaunen, teils auch für Erheiterung gesorgt haben. In einer losen Folge sollen Fälle aufgegriffen werden, die in Erinnerung geblieben sind.

Ungewöhnliche, teils erschütternde und teils skurrile Fälle haben sich im Diezer Amtsgericht etliche Male ereignet. Das reichte von einem Nachbarschaftsstreit, der sich immer weiter hochschaukelte und bei dem eine Waffe zum Einsatz kam, über einen besonderen Drogenschmuggler in der JVA, eine wilde Verfolgungsjagd, einen BH-Diebstahl aus persönlicher Verzweiflung bis zu einem im handgreiflichen Streit teilweise abgebissenen Ohr.

Diese Verhandlungen ließen Richter, Staatsanwaltschaft und die Besucher gleichermaßen erstaunen. Und manchmal musste man über Einzelheiten zumindest ein wenig schmunzeln, auch wenn sich dahinter immer eine Straftat verbarg. So haben im Laufe der Jahre sicher Tausende Menschen die Schwelle des Amtsgerichts überschritten, um sich vor dem Richter zu verantworten oder um als Zeugen von den angeklagten Vorfällen zu berichten. Einige vorgeworfene Taten und deren Hintergründe sollen in loser Folge vorgestellt werden.