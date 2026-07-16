Historische Aartreppe Diez: Aarufermauer am Ernst-Scheuern-Platz fast fertig Johannes Koenig 16.07.2026, 08:00 Uhr

i Rechts liegen der Ernst-Scheuern-Platz und die Volksbank, links die Aar und dazwischen die Baustelle zur Reparatur der eingestürzten Ufermauer, die bald fertig ist. Johannes Koenig

Die Reparatur der eingestürzten Aarufermauer am Ernst-Scheuern-Platz in Diez nähert sich der Zielgeraden. Details dazu verrät Diplom-Ingenieur Michael Kürzinger aus Fachingen.

„Endlich geht es auch mit unserem Projekt ,Inwertsetzung der historischen Aartreppe’ weiter“, berichtet die Diezer Stadtbürgermeisterin, Annette Wick, in den Mitteilungen „Neues aus dem Rathaus“. „Mehr als ein Jahr“ habe man auf den Moment gewartet. Nun aber wurde in der vergangenen Woche die beschädigte Aarufermauer auf der Seite der Volksbank mit Ankern gesichert.







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