Im Januar ist bei Arbeiten an einem Unterstand für Einkaufswagen eines Discounters zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein Mann wurde vom umstürzenden Gerüst erschlagen. Dessen Chef saß nun in Diez wegen fahrlässiger Tötung auf der Anklagebank.
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Hat die fehlende Sorgfaltspflicht des Angeklagten zum Tod eines Menschen geführt? Ja, sagte das Diezer Amtsgericht und verurteilte einen 61-Jährigen zu einer Geldstrafe. Richter Martin Böhm räumte aber auch dem Opfer eine Mitverantwortung ein, weswegen das Urteil milder ausfiel als von der Staatsanwältin gefordert.