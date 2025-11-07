Diez: 70-Jähriger von Polizisten zu Boden gerungen

Eigentlich wollte er sich ändern. Ein Rentner aus der Grafenstadt begeht seit 30 Jahren Straftaten, war jedoch in letzter Zeit straffrei, bis zu einem Nachmittag 2024.
Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung und Bedrohung wurde vor dem Diezer Amtsgericht unlängst ein 70-Jähriger verurteilt.
„Die Beamten haben mich sehr hart angepackt, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass ich mehrere Armbrüche erlitten habe.
