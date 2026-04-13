Vorfall in Bundespolizeischule
Diez: 5700 Euro Geldstrafe wegen sexueller Belästigung
Der Ausbilder berührt die Anwärterin am Schienbein und macht eine anzügliche Bemerkung (Symbolbild). Dafür gab es nun ein Verfah
Der Ausbilder berührt die Anwärterin am Schienbein und macht eine anzügliche Bemerkung (Symbolbild). Dafür gab es nun ein Verfahren wegen sexueller Belästigung.
Heiko Wolfraum/dpa. picture alliance / dpa

Eine Berührung am Bein und eine anzügliche Bemerkung: Das wurde einem ehemaligen Ausbilder der Bundespolizeischule in Diez nun zum Verhängnis. Er musste sich wegen sexueller Belästigung einer Anwärterin vor Gericht verantworten.

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Wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung musste sich kürzlich ein ehemaliger Ausbilder der Bundespolizeischule in Diez vor dem Amtsgericht Diez verantworten. Die Staatsanwaltschaft hielt ihm vor, während eines Gesprächs bei einer Abschlussfeier einer Anwärterin über das nackte Schienbein gestreichelt zu haben.

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Rhein-Lahn-ZeitungJustiz

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