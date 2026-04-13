Eine Berührung am Bein und eine anzügliche Bemerkung: Das wurde einem ehemaligen Ausbilder der Bundespolizeischule in Diez nun zum Verhängnis. Er musste sich wegen sexueller Belästigung einer Anwärterin vor Gericht verantworten.
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Wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung musste sich kürzlich ein ehemaliger Ausbilder der Bundespolizeischule in Diez vor dem Amtsgericht Diez verantworten. Die Staatsanwaltschaft hielt ihm vor, während eines Gesprächs bei einer Abschlussfeier einer Anwärterin über das nackte Schienbein gestreichelt zu haben.