Handel mit Drogen?
Diez: 57-Jährige bunkert kiloweise Speed und Haschisch
Kiloweise Speed und Haschisch hat eine 57-Jährige aus der VG Diez gebunkert. Dafür wurde sie jetzt vor Gericht verurteilt. (Symb
Kiloweise Speed und Haschisch hat eine 57-Jährige aus der VG Diez gebunkert. Dafür wurde sie jetzt vor Gericht verurteilt. (Symbolfoto)
Fredrik von Erichsen. picture alliance / dpa

Jede Menge Drogen im Kleiderschrank hat die Polizei bei einer Frau aus der VG Diez gefunden. Jetzt wurde der Fall vor Gericht verhandelt. Die Frage war: Hat die Frau die Drogen nur aufbewahrt oder auch damit gehandelt?

Lesezeit 4 Minuten
Eine 57-Jährige aus der Verbandsgemeinde (VG) Diez hatte in einem Kleiderschrank fast zwei Kilo Amphetamin (Speed) und mehr als eineinhalb Kilo Haschisch gelagert. Dafür wurde ihr vor dem Schöffengericht Diez nun der Prozess gemacht. Denn die Staatsanwaltschaft vermutete, dass die Frau sich als Drogendealerin verdingte.
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