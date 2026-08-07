Prozess am Amtsgericht
Diez: 50–Jähriger wegen Kinderporno-Besitz verurteilt
Ein 50-Jähriger aus der VG Diez musste sich wegen des Besitzes von Bildern mit kinderpornografischen Inhalten vor dem Amtsgerich
Ein 50-Jähriger aus der VG Diez musste sich wegen des Besitzes von Bildern mit kinderpornografischen Inhalten vor dem Amtsgericht Diez verantworten.
Peter Steffen/dpa

Bereits 2021 war ein Familienvater aus der VG Diez wegen des Besitzes kinderpornografischer Bilder verurteilt worden. Nach erneuten Funden auf seinem Handy musste er sich nun vor dem Amtsgericht Diez verantworten. Diese Strafe erwartet ihn.

Lesezeit 2 Minuten
Viereinhalb Jahre nach seiner ersten Verurteilung wegen des Besitzes von Bildern mit kinderpornografischen und jugendgefährdenden Inhalten stand im September 2025 erneut die Polizei vor der Haustür eines inzwischen 50-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Diez.
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