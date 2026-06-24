Angebot der Stadtbibliothek
Diez: 3D-Druck im Zeichen der Nachhaltigkeit
Jessica Gerwien und Monika Kaule mit dem 3D-Drucker der Diezer Stadtbibliothek
Jessica Gerwien und Monika Kaule mit dem 3D-Drucker der Diezer Stadtbibliothek
Till Kronsfoth

Ob Gegenstände des täglichen Bedarfs, Ersatzteile oder ausgefallene Modelle: Nicht nur Besuchern des Repair Cafés soll der 3D-Drucker der Diezer Stadtbibliothek zur Verfügung stehen.

Lesezeit 3 Minuten
. Bibliotheken sind Orte, an denen Menschen nicht nur konsumieren, sondern auch ins Handeln kommen. Davon ist die Leiterin der Diezer Stadtbibliothek, Monika Kaule, überzeugt. Und so entwickelte sie eine originelle Idee: „Nachdem wir vor ein paar Jahren mit dem Repair Café starteten, erfuhr ich von der Möglichkeit, Fördermittel vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz für Repair Cafés zu beantragen.

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Rhein-Lahn-ZeitungBildung

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