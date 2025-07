Hat er seiner Ex-Frau ins Gesicht geschlagen und sie getreten, ihr gedroht sowie sie beleidigt? Die ersten beiden Tatvorwürfe konnte das Amtsgericht Diez einem 32-Jährigen aus der Verbandsgemeinde (VG) Diez nicht nachweisen. Für den Tatvorwurf der Beleidigung wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt.

Wer hat den Streit angezettelt?

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, an einem Sonntag im April 2024 im Streit seiner damaligen Ehefrau ins Gesicht geschlagen, an den Oberschenkel getreten und sie beleidigt haben. Später soll der Angeklagte ihr auch gedroht haben. Der Vater von zwei Kindern bestritt die Taten, räumte die Beleidigung jedoch ein. Er habe sie vielleicht „Hure“ oder „Schlampe“ genannt. Gleichzeitig entschuldigte er sich dafür und erklärte, dass es im Affekt geschehen sei, weil er genervt war. Er hätte aber nie die Hand gegen sie erhoben, nannte sie aber als Verursacherin des Streits. Sie hätte geschrien und auch mit Gegenständen geworfen. Er hätte sich müde vom Fußballspielen auf die Couch gelegt, um sich auszuruhen. Als der Streit eskalierte, sei er mit seinen Söhnen zu seinem Bruder gegangen und erst Stunden später wiedergekommen.

Die erste Zeugin des Tages war die mutmaßliche Geschädigte, die in Begleitung eines Polizeibeamten kam. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte Richter Martin Böhm, dass sie Angst habe und deswegen um Polizeibegleitung gebeten habe. Die 32-Jährige schilderte einen anderen Tathergang. Sie nannte wiederum den Angeklagten als Streitverursacher, weil die Wohnung seiner Meinung nach nicht ordentlich genug gewesen wäre. Außerdem sei geplant gewesen, mit den Kindern Eisessen zu gehen. Doch der Angeklagte habe sich müde auf die Couch gelegt und sich geweigert, mit ihr und den Kindern mitzugehen. Aus diesem Grund habe sie auf ihn eingeredet. Dann sei der Streit eskaliert und er habe sie mit beiden Händen auf beide Gesichtshälften geschlagen und sie mit Schuhen an den Füßen an den Oberschenkel getreten. Als er mit seinen beiden Söhnen zu seinem Bruder ging, habe sie ihre Sachen gepackt und hätte mit ihren beiden Töchtern die Wohnung für immer verlassen.

Nicht das erste Mal geschlagen

Sie hätte sich anschließend Hilfe bei einer Beratungsstelle für Frauen mit Gewalterfahrung und dem Jugendamt gesucht. Denn sie sei vom Angeklagten und seiner Familie massiv bedroht worden. Er habe nicht akzeptieren wollen, dass die Beziehung beendet war. Die Verteidigung wollte wissen, warum sie erst Ende Mai zur Polizei ging, um den Vorfall anzuzeigen. Ihr antwortete die Zeugin, dass sie Angst hatte. Erst durch die Hilfe der Beratungsstelle hätte sie den Mut und die Kraft gefunden, zur Polizei zu gehen. Denn das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass der Angeklagte sie geschlagen hätte.

Die nächsten Zeugen waren die Söhne des Angeklagten. Der jüngere Sohn konnte sich noch sehr gut an den Tattag erinnern. Zu gut in den Augen der Staatsanwaltschaft und Richter Böhm. Beide vermuteten, dass die Aussage abgesprochen sein könnte. Weder er noch sein zwei Jahre älterer Bruder konnten sich an Schläge oder Beleidigungen erinnern, sondern nur an einen Streit, der eskaliert war.

Abgesprochene Aussagen werden vermutet

Die Staatsanwaltschaft räumte ein, dass nicht geklärt werden kann, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Und auch die Körperverletzung und Bedrohung können nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Es sei sehr ungewöhnlich, dass sich der jüngere Sohn so gut an den Vorfall erinnern kann, als ob es abgesprochen wurde. Deshalb forderte er für die Beleidigung 40 Tagessätze zu je 50 Euro.

Die Verteidigung sagte, dass die Aussagen der Söhne nicht abgesprochen worden wären. Zudem sei es nicht nachvollziehbar, warum die Zeugin erst sechs Wochen später zur Polizei gegangen ist. Sie forderte Freispruch, da die Beleidigungen in Notwehr ausgesprochen worden wären.

Richter Martin Böhm konnte die späte Anzeige der Zeugin ebenfalls nicht nachvollziehen. Aber er teilte die Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass die Aussage des Sohnes wie abgesprochen klang. Er verurteilte den 32-jährigen Angeklagten zu 30 Tagessätzen zu je 50 Euro.