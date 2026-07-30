Reparatur der Aarmauer Diez: 150.000 Euro Schaden durch japanischen Knöterich Johannes Koenig 30.07.2026, 08:00 Uhr

i Die Büsche rechts und links der freien Mauerstelle bestehen jeweils aus Knöterich-Pflanzen. Inzwischen wurden sie weitgehend entfernt. Johannes Koenig (Archiv)

Die historische Aarmauer am Ernst-Scheuern-Platz in Diez muss für geschätzt 150.000 Euro repariert werden. Der Übeltäter ist dabei der japanische Knöterich. Der sorgt aber nicht nur am Aarufer für Probleme.

Geschätzt 150.000 Euro kostet die Reparatur der eingestürzten Mauer an der Aartreppe am Ernst-Scheuern-Platz in Diez. Kosten, die auf das Konto eines bekannten „Übeltäters“ gehen, dem japanischen Knöterich. Seit vielen Jahren hält die invasive Pflanze Bauhofmitarbeiter und ehrenamtliche Helfer auf Trab.







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