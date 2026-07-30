Die historische Aarmauer am Ernst-Scheuern-Platz in Diez muss für geschätzt 150.000 Euro repariert werden. Der Übeltäter ist dabei der japanische Knöterich. Der sorgt aber nicht nur am Aarufer für Probleme.
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Geschätzt 150.000 Euro kostet die Reparatur der eingestürzten Mauer an der Aartreppe am Ernst-Scheuern-Platz in Diez. Kosten, die auf das Konto eines bekannten „Übeltäters“ gehen, dem japanischen Knöterich. Seit vielen Jahren hält die invasive Pflanze Bauhofmitarbeiter und ehrenamtliche Helfer auf Trab.