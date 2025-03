Die schlechte Nachricht zuerst: Die Gesundheitstage der Gesellschaft für Gesundheitsberatung (GGB) Lahnstein finden ab sofort nur noch ein statt wie bisher zwei Mal im Jahr statt. Und die Gute? Wer auf unabhängige Informationen jenseits des Mainstreams nicht verzichten möchte, hat dazu am letzten Märzwochenende ausgiebig Gelegenheit – sei es ganz „altmodisch“ bei einem Besuch in der Lahnsteiner Stadthalle oder ortsunabhängig per Livestream zugeschaltet. Elf hochkarätige Referenten werden an drei Tagen von der Medizin über die Psychologie bis hin zu Fragen der Digitalisierung eine Fülle von Themen und Aspekten ansprechen – stets mit dem Fokus darauf, eingefahrene Denkmuster hinter sich zu lassen und zum Nach- und Tieferdenken anzuregen. Hier das Programm im Überblick.

Freitag, 28. März

17 Uhr: Begrüßung; 17.15 Uhr: „An den Grenzen der Medizin“. Der Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller Eugen Drewermann ist ein immer wieder gern gesehener Gast bei den GGB-Gesundheitstagen. In seinem diesjährigen Vortrag stellt er dem gängigen Bild der Medizin als Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zur Behandlung von Krankheiten die Frage nach den seelischen Ursachen des Leids und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten der Heilung gegenüber.

20 Uhr: „Polypharmazie – Auswirkungen und Auswege“: Adrian A. Wenzel, Arzt mit Zusatzausbildung Homöopathie, wirft einen kritischen Blick auf die Praxis, vor allem älteren Patienten eine Vielzahl unterschiedlicher Arzneimittel zu verschreiben. Über Wechsel- und Nebenwirkungen, dadurch erforderliche zusätzliche Therapiemaßnahmen und die Frage, wie man aus dieser Spirale aussteigt.

Samstag, 29. März

9 Uhr: „Biomedizinische Forschung – Die Zukunft ist tierversuchsfrei“: Die Tierärztin Gaby Neumann ist wissenschaftliche Referentin und Pressesprecherin der Organisation Ärzte gegen Tierversuche. In ihrem Vortrag zeigt sie auf, dass Versuche an Tieren nicht nur aus Tierschutzgründen kritisch zu sehen, sondern auch von fragwürdigem Nutzen für den Menschen sind. Zudem gibt sie einen Überblick über tierversuchsfreie biomedizinische Forschungsmethoden.

Elektronische Patientenakte: ein kritischer Blick

10.30 Uhr: „Die elektronische Patientenakte – Das Ende der Schweigepflicht“. Mit der Anfang dieses Jahres eingeführten elektronischen Patientenakte (ePA) befasst sich der Psychiater und Psychotherapeut Andreas Meißner. Geht es bei der ePA, die alle medizinischen Befunde zentral an einer Stelle bündelt, tatsächlich um die Gesundheit der Patienten oder vielleicht doch eher darum, dass Industrie und Forschung Daten abgreifen können?

12 Uhr: „Krank durch Früherkennung“. Der Wissenschaftsredakteur Frank Wittig sieht die Früherkennung von Krankheiten als Segen und Fluch zugleich. Denn: Einerseits ermöglicht sie es, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. Andererseits aber führt sie nicht selten zur Behandlung von Normabweichungen, die für den Patienten gar nicht zum Problem geworden wären.

15 Uhr: „Krank durch Brustimplantate“. Birgit Schäfers ist Initiatorin, Gründerin und Erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „Krank durch Brustimplantate – Wir helfen“, der betroffenen Frauen mit medizinischem und psychologischem Rat zur Seite steht. In ihrem Vortrag berichtet sie, welche Erkrankungen durch Brustimplantate verursacht werden können, und leistet Aufklärung.

Mentales Gleichgewicht im Fokus

16.30 Uhr: „Leben ohne Angst – wie wir in schwierigen Zeiten innere Stärke und Zuversicht finden“. Er ist der wohl prominenteste Redner der diesjährigen GGB-Gesundheitstage: Der Arzt, Wissenschaftler, Bestsellerautor und emeritierte Lehrstuhlinhaber für Radiologie und Mikrotherapie der Universität Witten/Herdecke, Dietrich Grönemeyer, fragt, wie es gelingen kann, sich von all den Kriegen und Krisen unserer Zeit nicht aus dem mentalen Gleichgewicht bringen zu lassen. Basierend auf seinem gleichnamigen Buch veranschaulicht Grönemeyer, wie Ängste in der gegenwärtigen Situation immer mehr Besitz vom Einzelnen, aber auch von der Gesellschaft ergreifen und in die klassischen Reaktionen „Fight“ (Kampfmodus), „Flight“ (Fluchtmechanismus), „Freezing“ (seelisches Einfrieren oder Erstarren) oder „Fawning“ (Anpassung und Unterwerfung) münden. Aber: Der Referent erläutert auch, wie man seine Ängste verstehen lernen und, als Folge dieses Verstehens, sogar produktiv nutzen kann. Nicht zuletzt geht Grönemeyer, ein leidenschaftlicher Verfechter der „Weltmedizin“, die Schul- und Naturmedizin miteinander in Synthese bringt, auch auf die Bedeutung der Beziehung zwischen Arzt und Patient bei der Bewältigung von Ängsten ein.

19.30 Uhr: „Das digitale Dilemma“. Der Journalist Klaus Scheidsteger warnt seit vielen Jahren vor den negativen Auswirkungen des Mobilfunks. Dieses Mal geht er insbesondere auf die gesundheitlichen Gefahren der fünften Mobilfunkgeneration 5G, aber auch auf die zunehmende Mediensucht in einer immer digitaler werdenden Gesellschaft ein.

20.30 Uhr: Musikalischer Ausklang mit Matthias Lück (Gitarre und Gesang) und Karl-Heinz Schwikowsi (Kontrabass) und ihren Taizé-Gesängen.

Ein Blick auf die Partnerwahl

Sonntag, 30. März

8.30 Uhr: „Ärztlicher und psychotherapeutischer Rat aus ganzheitlicher Sicht“ mit dem Ersten GGB-Vorsitzenden Jürgen Birmanns und dem Psychologischen Psychotherapeuten Hassan El Khomri

11 Uhr: „Das Geheimnis der Partnerwahl“. Mathias Jung, Erster Vorsitzender der Dr.-Max-Otto-Brucker-Stiftung, schlägt eine Schneise durch das Gefühlsdickicht der partnerschaftlichen Irrungen und Wirrungen.

Dort gibt es Tickets

Sowohl was die Präsenz- als auch was die Onlineteilnahme anbelangt, sind Standardtickets unter https://gesundheitsberater.de/events/gesundheitstage-im-fruehjahr-2025 buchbar. Buchungsende ist am Sonntag, 23. März. Präsenztickets werden an der Kasse hinterlegt und können ab Freitag, 28. März, abgeholt werden. Bei Onlinebuchung werden die persönlichen Zugangsdaten ab Mittwoch, 26. März, per E-Mail zugesandt. Wichtig zu wissen: Tickets für einzelne Tage und einzelne Vorträge sind an der Tageskasse erhältlich.