Ende Mai ist es wieder so weit: Zum 36. Mal lockt das Kulturfestival Lahneck Live vom 23. bis zum 25. Mai nach Lahnstein. Bis zu 10.000 Besucher werden erwartet, wenn in den Rheinanlagen von Oberlahnstein ein dreitägiges Programm aus Musik und Kultur aufgeführt wird. Die Macher der Lahnsteiner Musikszene können sich in diesem Jahr über ein höheres Budget freuen – denn die Stadt feiert 2025 auch „700 Jahre Stadtrechte Oberlahnstein“. Der Festivalsonntag wird zum Jubiläumstag. Und so endet Lahneck Live in diesem Jahr nicht am Sonntagnachmittag, sondern erst am Abend: Um 19 Uhr lockt mit dem Auftritt von „Glasperlenspiel“ noch eine namhafte Band der deutschen Popmusik. Der Eintritt in Lahnstein ist wie immer frei.

Abbau beginnt erst am Montag

„Wir freuen uns natürlich darüber, dass wir den Sonntag etwas ausbauen können“, lobt Markus Graf, der seit vielen Jahren für das Programm zuständig ist, die finanziellen Möglichkeiten 2025. Der zehnköpfige engere Kreis des Orgateams der Musikszene ist schon seit Herbst dabei, an der 36. Auflage des beliebten Festivals zu feilen. Mitten in die Vorbereitung platzte vor einigen Wochen der überraschende Ratsbeschluss, das Stadtjubiläum könne doch in Lahneck Live integriert werden. Eigentlich wollte die Verwaltung ein eigenes Jubiläumsfest veranstalten, doch der Stadtrat lehnte ab. Nun gibt es 25.000 Euro aus der Stadtkasse für die Lahneck-Live-Macher – ein echter Gewinn. „Wir haben uns mit der Stadt zusammengesetzt und eine gute Lösung gefunden, das Jubiläum gebührend zu würdigen“, zeigt sich Sonja Graf, die Vorsitzende der Musikszene, zufrieden. Konkret wird es eine Feierstunde im Innenhof des Martinsschlosses geben, außerdem wurde das beliebte Familienprogramm am Sonntag um einige Musikacts erweitert - und zeitlich ausgebaut: So bildet das bekannte deutsche Elektropop-Duo Glasperlenspiel am Sonntag um 19 Uhr den Schlusspunkt des Festivals. „Der Abbau beginnt in diesem Jahr dann also erst montags“, so Graf zu nötigen organisatorischen Änderungen.

Gesamtbudget: 150.000 Euro

Das Budget von Lahneck Live, welches vor einigen Jahren in den Rheinlagen von Oberlahnstein ein einzigartiges Zuhause gefunden hat, konnte dank der zusätzlichen Gelder auf insgesamt 150.000 Euro angehoben werden. „Wir sind sehr dankbar, dass auch die anderen Fördergeber und die Sponsoren ihre Unterstützung beibehalten haben“, sagt Markus Graf. Durch das höhere Budget könne man die weiter steigenden Logistikkosten auffangen, gleichzeitig bleibe auch mehr für die Künstler über. „Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Graf selbstbewusst, der als Geschäftsführer von pop rlp, dem Kompetenzzentrum für Popularmusik Rheinland-Pfalz, die entsprechende musikalische Expertise einbringt.

Gleich drei Talente von „Voice of Germany“ dabei

95 Prozent des Lahneck-Live-Programms stehen, „nur in wenigen Fällen sind wir noch in Gesprächen“, erklärt Sonja Graf. Neben Glasperlenspiel ist vor allem Sänger Isaak ein echtes musikalisches Schwergewicht, schließlich hat dieser Deutschland beim Eurovision Song Contest 2024 vertreten – und dabei einen respektablen zwölften Platz erreicht. Isaak ist der Top-Act am Samstagabend auf der Rheinbühne.

i Paula Dalla Corte sorgt für völlig neue Vibes in der deutschen Musiklandschaft. Cathleen Wolf

Diesmal sind auch einige Künstler in Lahnstein am Start, die in der Vergangenheit durch Fernsehformate von sich Reden gemacht haben: Mit Maël & Jonas (Drittplatzierte 2020), Paula Dalla Corte (Siegerin 2020) und Anny Ogrezeanu (Siegerin 2022) konnten gleich drei Teilnehmer der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“ gebucht werden. „Alle spielen eigene Musik“, vergisst Markus Graf nicht zu erwähnen, schließlich ist Covermusik seit jeher bei Lahneck Live verpönt. Der Freitag wird in diesem Jahr etwas rockiger: Am Start ist mit Lifespark beispielsweise eine Heavy-Pop-Band aus Koblenz, außerdem treten die Indie-Punker von Kochkraft durch KMA auf. Am Sonntag stehen dann wieder Familien im Fokus der Macher: Neben einem umfangreichen Kinderprogramm lockt auch ein Walk-Act auf das – auch in diesem Jahr vom Dekoteam gestaltete – Gelände. Bei hoffentlich sonnigem Wetter gibt es zudem viele Programmpunkte, die von Akteuren der Lahnsteiner Vereine auf die Beine gestellt werden, auch Schulen sind wieder beteiligt. Anschließend beendet Glasperlenspiel am Abend Lahneck Live numero 36.

Spendendosen für freiwillige Spenden

Bis Ende Mai ist noch einiges an Zeit – und so geht die Vorbereitung für Grafs und ihr Team natürlich weiter. Mit einem guten Gefühl, schließlich bereitet die Finanzierung den Ehrenamtlern in diesem Jahr deutlich weniger Bauchschmerzen als sonst. Den freiwilligen „Soli“ soll es dennoch wieder geben, entsprechende Spendendosen werden aufgestellt.

2027 steht erneuter Umzug an

Mit den Rheinanlagen von Oberlahnstein hat Lahneck Live vor einigen Jahren ein neues Zuhause gefunden – doch bald bricht dieses Zuhause erst einmal weg: Wegen der Buga-Bauarbeiten darf der Bereich im kommenden Jahr letztmalig betreten werden, im Spätsommer 2026 rücken die Bagger an. „Das ist natürlich ein dickes Problem, und wir werden gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt eine Lösung suchen müssen“, erklärt Sonja Graf dazu. Dies sei anstrengend, mühselig – aber eben auch nichts Neues für die Lahnsteiner Musikszene. „Wir werden dann ein fünftes Mal den Veranstaltungsort wechseln. Das ist also auch kein Neuland für uns.“