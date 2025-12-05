Tankdesaster mit Happy End
Diesel-Probleme an Shell‑Station Lahnstein: Wer haftet?
Wasser war in den Diesel-Bodentank gelangt. Shell reagierte sofort und übernimmt Verantwortung für Schäden.
Marta Fröhlich

Nach einem Tankstopp in Lahnstein blieben mehrere Autos liegen – Ursache: Wasser im Diesel. Wer kommt für den Schaden auf? Kann an der Tankstelle wieder Diesel getankt werden? Shell gibt Antworten auf die drängenden Fragen.

Am Samstag, 29. November, konnten mehrere Autos nach einem Tankstopp an der Lahnsteiner Shell-Tankstelle an der B42 auf den umliegenden Straßen plötzlich nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Nach eigener Aussage wurde das Unternehmen am Samstag, 29.

