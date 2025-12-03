Wasser im Tank: Was ADAC rät Diesel-Problem in Lahnstein: Tankstelle steht fest Mira Zwick 03.12.2025, 13:30 Uhr

i Mehrere Autos sind am Samstag nach dem Tanken liegen geblieben. Nun ist die betroffene Tankstelle bekannt. Marta Fröhlich

Nach mehreren Pannen nach dem Tanken steht die betroffene Station in Lahnstein inzwischen fest. Es wird vermutet, dass der Kraftstoff mit Wasser verunreinigt war. Der ADAC warnt vor möglichen Schäden und nennt wichtige Soforttipps.

Nach einem Tankstopp in Lahnstein blieben am Samstag mehrere Autos liegen – offenbar verunreinigter Diesel ist die Ursache. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich dabei um die Shell-Tankstelle an der B42 von Lahnstein kommend, Fahrtrichtung Koblenz.







