Fehlbetrag reduzieren Diese Kosten könnten die Emser Bootsstege verursachen Andreas Galonska 05.04.2026, 10:00 Uhr

i Für die 23 Bootsstege an der Lahn soll es eine Neuregelung für die Nutzer geben. Über das Thema wurde im Bad Emser Stadtrat diskutiert, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Andreas Galonska

Einige Nachfragen hatte der Vorschlag zu einer neuen Regelung für die Bootsstege in Bad Ems im Stadtrat ausgelöst. Ziel des Vorschlags ist, dass das bisherige Minus bei den Einnahmen verringert wird.

Über eine Neuregelung für die Bootsstege in Bad Ems wurde in der letzten Sitzung des Stadtrats diskutiert. Dabei kam es nach mehreren Nachfragen noch zu keinem Beschluss in der Sache. Beabsichtigt wird, dass der Fehlbetrag künftig verringert oder am besten ganz auf null gebracht wird.







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