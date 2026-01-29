Rheinradweg an B42 im Fokus Diese Baustellen stehen 2026 im Rhein-Lahn-Kreis an Mira Zwick 29.01.2026, 15:00 Uhr

i Noch endet der Radweg am Ortseingang von Osterspai. Doch das soll sich ändern. Noch in diesem Jahr wird mit der Sanierung der B42 und dem Neubau eines Radwegs begonnen. Mira Zwick

Autofahrer aufgepasst! Auch in diesem Jahr sorgen wieder einige Straßenbauprojekte für Einschränkungen. Vor allem die B42 wird zum Nadelöhr. Wo gebaut wird und welche Einschränkungen auf die Verkehrsteilnehmer in diesem Jahr zukommen.

Auch in diesem Jahr tut sich wieder einiges auf den Straßen im Rhein-Lahn-Kreis. Verschiedene Projekte werden fortgeführt, einige finden im Laufe dieses Jahres ihren Abschluss, und manche gehen dieses Jahr erst richtig los. Einen besonderen Fokus – gerade auch mit Blick auf die Buga 2029 – hat der Landesbetrieb Mobilität in Diez dabei auf die Lückenschlüsse des Rheinradwegs in Osterspai und Kestert gelegt, aber auch in St.







