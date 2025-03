Was für ein Krimi am Montagabend bei der Sitzung des Kreistags. Auf der Tagesordnung der nicht genehmigte Haushalt des Rhein-Lahn-Kreises. Wieder einmal.

Es ist ein bisschen wie das Ding mit dem Murmeltier: Alle Jahre wieder quetscht der aktuell mit 32 Millionen Euro in den Miesen komplett blanke Kreis schon bei der Aufstellung des Haushalts an einer Zitrone rum, aus der schon lange kein Saft mehr kommt. Das Land, die ADD, das Oberverwaltungsgericht sagen aber: Das reicht uns nicht. Strengt euch mehr an! Also wird weiter gepresst, jetzt will man 1 Prozent der Ausgaben kürzen. Ob da noch Saft kommt, ist fraglich.

Doch die Kreisumlage für die Kommunen weiter zu erhöhen – eine Forderung, die die ADD nicht müde wird, zu wiederholen –, kann auch nicht die Lösung auf Dauer sein, zumal der Ausgleich von 32 Millionen Euro Miese eine astronomische Umlage erfordern würde. Ja, auf dem Papier haben die meisten Städte und Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis ausgeglichene Haushalte, hier und da sogar noch Geld auf der hohen Kante. Fragt man die Bürgermeister, sind sie aber heilfroh, dass dem so ist. Dann kann man sich nämlich noch einen neuen Mülleimer oder eine neue Bank auf dem Friedhof leisten.

Aber auch in den kreisangehörigen Kommunen wird es knapp; die Kleinen sparen, wo sie können. Statt denen ganz unten die letzte Luft zum Atmen und Gestalten zu nehmen, sollte man mal endlich durchsetzen, dass der bezahlt, der bestellt. Denn aktuell setzen die Kommunen – ob Kreis oder Gemeinden – immer neue und teure Gesetze von Bund und Land um, siehe Kitagesetz etc. Allein, der Topf, aus dem das alles bezahlt wird, wird nicht größer. Da hilft auch eine 40-Prozent-Förderung nicht viel, wenn eine Kita 9 Millionen Euro kostet. Aus der Misere hilft alles Quetschen an der Haushaltszitrone nicht. Ein Umdenken muss her.