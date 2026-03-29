GGB-Gesundheitstage Lahnstein Die Würde des Menschen ist unantastbar? Ulrike Bletzer 29.03.2026, 15:00 Uhr

i Michael Steinbrecher (rechts) nahm im Talk mit Mathias Jung insbesondere die Würde der sozial Schwachen in den Blick. Bletzer Ulrike

„In Würde leben“ – unter diesem Motto standen die diesjährigen Gesundheitstage der Gesellschaft für Gesundheitsberatung in Lahnstein. Referenten teilten ihre Erfahrungen und riefen dazu auf, besonders die Schwächsten zu schützen.

Für viele sind sie nicht zuletzt auch das: ein Wiedersehen mit Freunden. Nicht wenige Menschen, die die Gesundheitstage der Gesellschaft für Gesundheitsberatung (GGB) in Lahnstein besuchen, kommen bereits seit Jahrzehnten hierher, treffen sich, hören gemeinsam den Vorträgen zu, tauschen sich darüber aus.







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