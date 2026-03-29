GGB-Gesundheitstage Lahnstein
Die Würde des Menschen ist unantastbar?
Michael Steinbrecher (rechts) nahm im Talk mit Mathias Jung insbesondere die Würde der sozial Schwachen in den Blick.
Michael Steinbrecher (rechts) nahm im Talk mit Mathias Jung insbesondere die Würde der sozial Schwachen in den Blick.
Bletzer Ulrike

„In Würde leben“ – unter diesem Motto standen die diesjährigen Gesundheitstage der Gesellschaft für Gesundheitsberatung in Lahnstein. Referenten teilten ihre Erfahrungen und riefen dazu auf, besonders die Schwächsten zu schützen.

Lesezeit 4 Minuten
Für viele sind sie nicht zuletzt auch das: ein Wiedersehen mit Freunden. Nicht wenige Menschen, die die Gesundheitstage der Gesellschaft für Gesundheitsberatung (GGB) in Lahnstein besuchen, kommen bereits seit Jahrzehnten hierher, treffen sich, hören gemeinsam den Vorträgen zu, tauschen sich darüber aus.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren