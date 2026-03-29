„In Würde leben“ – unter diesem Motto standen die diesjährigen Gesundheitstage der Gesellschaft für Gesundheitsberatung in Lahnstein. Referenten teilten ihre Erfahrungen und riefen dazu auf, besonders die Schwächsten zu schützen.
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Für viele sind sie nicht zuletzt auch das: ein Wiedersehen mit Freunden. Nicht wenige Menschen, die die Gesundheitstage der Gesellschaft für Gesundheitsberatung (GGB) in Lahnstein besuchen, kommen bereits seit Jahrzehnten hierher, treffen sich, hören gemeinsam den Vorträgen zu, tauschen sich darüber aus.