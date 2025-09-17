Christlicher Glaube, Landwirtschaft, Zahlen – und ganz viel Liebe. Das verbindet Charlotte und Gerd Vogt aus Holzhausen seit nunmehr 61 Jahren. 60 Jahre davon sind die beiden verheiratet. Am 17. September feiern sie ihre Diamantene Hochzeit.

Ihr christlicher Glaube habe sie zusammengeführt. Davon sind Charlotte und Gerd Vogt überzeugt. Beide sind gläubige Christen und in ihrer Jugend Mitglied im Jugendbund für entschiedenes Christentum gewesen. Sie in der Ortsgruppe in Katzenelnbogen und er in Miehlen. Auf der Fahrt zu einer großen Deutschlandtagung in Freiburg sind sie sich zum ersten Mal begegnet. „Es war Gottes Fügung“, sagt Gerd Vogt. Später habe er sie eingeladen, sich mit ihm die Fotos von der Veranstaltung anzuschauen. Das war vor 61 Jahren. Ein Jahr später haben sie geheiratet. Am 17. September feiern sie nun ihre Diamantene Hochzeit.

Ein Paar, das gut mit Zahlen umgehen kann

Seine Familie hatte einen landwirtschaftlichen Betrieb. Er arbeitete in einer Schaltgerätefabrik und musste später den Betrieb vom Vater übernehmen. „Ich wollte auf eine höhere Schule und etwas anderes lernen, aber mein Vater hat es nicht erlaubt. Ich sollte zu Hause bleiben und die Landwirtschaft übernehmen“, erzählt der 85-Jährige wehmütig. Seine Schwester habe studieren dürfen und wurde Lehrerin. Später arbeitete er als Galvaniseur, musste aber seine Arbeit aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgeben. „Ich habe dann eine Lehre als Bankkaufmann gemacht und bis zu meiner Rente bei der Nassauischen Sparkasse gearbeitet“, erzählt Gerd Vogt.

Charlotte Vogt kam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester als Spätaussiedlerin 1958 aus dem ehemaligen Ostpreußen in den Westen. Um die Sprache zu lernen, besuchte sie eine Haushaltsschule und einen Deutschkurs. „Frauen haben früher als Schreibkraft gearbeitet“, schildert sie und fährt fort: „Da meine Deutschkenntnisse nicht ausreichten, schlug meine damalige Lehrerin vor, Buchhalterin zu werden.“ Das kam ihr gelegen, denn sie konnte gut mit Zahlen umgehen.

Man muss bereit sein, einander zu verzeihen

Während Gerd Vogt seine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte, kümmerte sich seine Frau Charlotte um die Kinder und den landwirtschaftlichen Betrieb. Später pflegte sie zusätzlich den kranken Schwiegervater. Sie sei immer eine Stütze für ihn gewesen, das liebe er ganz besonders an ihr, erzählt der 85-Jährige. Und was zieht sie an ihm an? „Seine offene Art. Außerdem war es ein inneres Gefühl, dass wir zusammengehören“, so die 82-Jährige.

Das Leben sei zum Teil hart gewesen, aber finanzielle Probleme hätten die Vogts nie gehabt. An manchen Tagen habe sie weinend im Stall gestanden, weil ihr alles zu viel wurde – die Kinder, die Landwirtschaft und die Pflege des Schwiegervaters. Dann hätte sie gerne alles hingeworfen. „Ich habe dann doch durchgehalten“, erzählt sie. 1983 hat das Ehepaar die Landwirtschaft auslaufen lassen.

Ihr Rat für junge Ehepaare lautet, dass man bereit sein muss, dem anderen zu verzeihen. Das Leben sei nicht immer heiter Sonnenschein. Es gehe darum, auch in schweren Zeiten zusammenzuhalten und sich im Alltag zusammenzuraufen. Beide wünschen sich, noch lange in den eigenen vier Wänden wohnen und sich selbst versorgen zu können. Ihr Ehejubiläum feiern sie mit einem Gottesdienst und anschließendem Empfang mit Familie und Freunden.