Wenn Ehrenamt nicht reicht Die Vision des VC Lahnstein und seines Sportmanagers Tobias Lui 05.11.2026, 17:00 Uhr

i Wie bei jedem Job ist auch bei Rafael Heilscher nicht jeden Tag Lächeln angesagt. Doch der ausgebildete Physiotherapeut möchte seine hauptamtliche Stelle im VC Lahnstein nicht missen. Tobias Lui

Hinter fast jeder Rolle steckt mehr, als man vermutet. Wir treffen die Menschen und blicken hinter die Kulissen, was wirklich alles dazugehört. Heute berichten wir aus dem Alltag eines Vereinsmanagers: Rafael Heilscher aus Lahnstein.

Wenn man wollte, könnte man Rafael Heilscher auch eine „kleine Version“ von Max Eberl nennen, dem Manager des FC Bayern München: Denn der 45-jährige Lahnsteiner ist seit mehr als zwei Jahren hauptamtlicher Geschäftsführer des Volleyballclubs (VC) Lahnstein.







Artikel teilen

Artikel teilen