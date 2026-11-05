Hinter fast jeder Rolle steckt mehr, als man vermutet. Wir treffen die Menschen und blicken hinter die Kulissen, was wirklich alles dazugehört. Heute berichten wir aus dem Alltag eines Vereinsmanagers: Rafael Heilscher aus Lahnstein.
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Wenn man wollte, könnte man Rafael Heilscher auch eine „kleine Version“ von Max Eberl nennen, dem Manager des FC Bayern München: Denn der 45-jährige Lahnsteiner ist seit mehr als zwei Jahren hauptamtlicher Geschäftsführer des Volleyballclubs (VC) Lahnstein.