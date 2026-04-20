Wenn ein Ort wie Klingelbach gleich mehrere Chöre und Formationen hat, die in diesem Jahr runden Geburtstag feiern, dann muss einfach ein großes Chorkonzert folgen. Gemeinsam mit Gastchören sangen die Klingelbacher in der örtlichen Kirche.
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Kirchenkonzerte zu Jubiläen, an denen sich verschiedene Chöre beteiligen, sind festliche Ereignisse, die oft eine reiche Tradition des Gesangs und der Gemeinschaft widerspiegeln. Sie bieten eine besondere Plattform, um die musikalische Vielfalt regionaler und überregionaler Chöre zu präsentieren.