Streit um Befangenheit Die Unabhängige Liste rügt die Planung eines Emser Bauprojekts

i Zwischen der Straße Im Walme und der darüberleigenden Alten Kemmenauer Straße sollen in Bad Ems Wohngebäude entstehen. Die UL BEN hat sich wegen der Behandlung des Themas im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau nun mit einer Beschwerde an die Kommunalaufsicht gerichtet. Andreas Galonska

Schwere Vorwürfe gegen die Verbandsgemeinde: Die UL BEN hat die Kommunalaufsicht eingeschaltet, weil ein Planer des Investors gleichzeitig Stellungnahmen würdigen durfte. Die Fraktion fordert nun die Aufhebung der Beschlüsse und eine neue Beratung.

Das geplante Bauvorhaben zwischen der Alten Kemmenauer Straße und der Straße „Im Walme“ war Thema bei der Besprechung des Flächennutzungsplans im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau. Dazu hat Uwe Bauer, der für die UL BEN Mitglied des Bad Emser Bauausschusses ist, nun eine Beschwerde an die Kommunalaufsicht gerichtet.







