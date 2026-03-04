Schwere Vorwürfe gegen die Verbandsgemeinde: Die UL BEN hat die Kommunalaufsicht eingeschaltet, weil ein Planer des Investors gleichzeitig Stellungnahmen würdigen durfte. Die Fraktion fordert nun die Aufhebung der Beschlüsse und eine neue Beratung.
Das geplante Bauvorhaben zwischen der Alten Kemmenauer Straße und der Straße „Im Walme“ war Thema bei der Besprechung des Flächennutzungsplans im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau. Dazu hat Uwe Bauer, der für die UL BEN Mitglied des Bad Emser Bauausschusses ist, nun eine Beschwerde an die Kommunalaufsicht gerichtet.