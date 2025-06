Die Natur kennenlernen und mit allen Sinnen erleben konnten rund 90 Kinder der Erich-Kästner-Schule Singhofen bei den Waldjugendspielen der besonderen Art. Ausrichter war das Forstamt Lahnstein. Am Sportplatz trafen sie sich und wurden vom Waldpädagogen Willi Bausch-Weiss in neun Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bekam den Namen eines Tieres zugewiesen: Es gab die Gruppe der Hirsche, Dachse, Rehe, Füchse, Wölfe, Eichhörnchen, Eulen, Hirschkäfer und Waschbären.

Dann ging es auch schon los für die Kinder mit Beeinträchtigung. An der ersten Station, der Walderlebnisschule, bekamen sie eine Einführung in die heimische Tierwelt. Anhand der Tierpräparate lernten sie etwas über die Zusammenhänge von Wildtieren und Pflanzen. Sie durften die Präparate sogar anfassen, um alles besser zu begreifen. An der zweiten Station ging es darum, etwas mit den eigenen Händen zu erarbeiten. Die Kinder durften mit einem Hammer Nägel in eine Baumscheibe einschlagen. Es sei wichtig, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, betonte der Waldpädagoge.

i Beim Zapfenzielwerfen sollten die Kinder ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Mariam Nasiripour

Die dritte Station wurde vom Naturpark Nassau betreut. Sie befasste sich mit den kleinsten Lebewesen im Wald, auch jene, die nur unter dem Mikroskop zu sehen sind. An dieser Station lernten die Kinder, dass der Wald nicht nur von großen, sondern auch von Kleinstlebewesen bewohnt wird. Welche Tiersilhouette versteckt sich unter dem Baum? An der vierten Station ging es um die Tiere des Waldes. Die Kinder schlüpften dabei in die Rolle des Jägers. Sie bekamen die Aufgabe, die versteckten Tiersilhouetten zu suchen, zu erkennen und zu benennen.

An der fünften Station war Bewegung angesagt. Die Kinder sollten einen Stapel Brennholz für den nächsten Winter von einem Ort zum anderen schaffen und wieder stapeln. Dabei lernten sie von der Försterin, welche Bäume zu Brennholz verarbeitet werden. Eine gehörige Portion Neugier brauchten die Kinder an der sechsten Station. Dort standen einige Holzkisten, in die sie ihre Hand stecken und den Inhalt ertasten sollten. Eine der Kisten enthielt ein Gegenstand, der nicht im Wald zu finden ist. Auch diesen Gegenstand sollten die Kinder beim Ertasten erraten.

„Der Spaß, das Erleben und die Gemeinschaft stehen bei den Waldjugendspielen im Vordergrund.“

Waldpädagoge Willi Bausch-Weiss

Wenn es um Umwelt und Natur geht, dann darf das Thema Nachhaltigkeit nicht fehlen. An der siebten Station lernten die Kinder, welche Gegenstände aus Metall und Kunststoff sind. Die Bodenschätze der Erde werden irgendwann ausgeschöpft sein, deshalb müssen die Menschen nachhaltiger werden. Die Kinder sollten die Gegenstände vor ihnen nach Metall, Kunststoff und Holz sortieren. Dabei lernten sie, dass viele Produkte auch aus Holz gefertigt werden können. An der achten Station waren Geschick und Treffsicherheit gefragt. Beim Zapfenzielwerfen konnten die Kinder nicht nur ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen, sondern lernten auch etwas über Nadelbäume und ihre Zapfen. Die neunte und letzte Station widmete sich der Arbeit der Forstwirtschaft. Den Kindern wurde erklärt, was die Aufgabe eines Försters ist und welche Ausrüstung er bei seiner Arbeit benötigt. Am Ende der Veranstaltung bekam jedes Kind eine Urkunde als Anerkennung ausgehändigt.

„Der Spaß, das Erleben und die Gemeinschaft stehen bei den Waldjugendspielen im Vordergrund“, erklärte der Waldpädagoge. Denn die Kinder der Erich-Kästner-Schule seien geistig und körperlich nicht in der Lage, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Aus diesem Grund sollte der Aufenthalt an den einzelnen Stationen nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauern, da die Aufmerksamkeit der Kinder zurückgehe. Zudem benötigen die Kinder eine individuelle Betreuung. Der Schwierigkeitsgrad der einzelnen Stationen und die Aktionen sowie Spiele wurden im Vorfeld mit der Schule abgesprochen, so Bausch-Weiss.

i An der zweiten Station durften sie unter Aufsicht Nägel in eine Baumscheibe schlagen. Mariam Nasiripour

Es war bereits die dritte Veranstaltung der Waldjugendspiele mit der Erich-Kästner-Schule. Der Auftakt war im Jahr 2018. Während der Pandemie konnte die Veranstaltung nicht stattfinden. Die Erich-Kästner-Schule ist eine Schule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung.