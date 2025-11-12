Die Singhofener Giants kicken und feiern seit 50 Jahren

Wenn ein Verein nach 50 Jahren immer noch aktiv ist, ist das aller Ehren wert. Die Schwimmbad Giants aus Singhofen gelten als eine der ältesten Thekenmannschaften der Region – uns sie bereichern das Heimatfest. Das muss gefeiert werden.
Sie dürfte eine der ältesten Thekenmannschaften in der Region sein: Die Schwimmbad Giants in Singhofen wurden vor 50 Jahren gegründet. Das ist den Giganten eine besondere Jubiläums-Gala wert. Sie feiern ihr Jubiläum in der Mehrzweckhalle mit einem Gala-Abend am Samstag, 15.