Von der Theke auf den Rasen Die Singhofener Giants kicken und feiern seit 50 Jahren Bernd-Christoph Matern 12.11.2025, 17:00 Uhr

i Auch bei den Festzügen des Heimatfestes sind die Giants immer wieder mit fantasievollen Wagen vertreten wie hier 2016. Bernd-Christoph Matern

Wenn ein Verein nach 50 Jahren immer noch aktiv ist, ist das aller Ehren wert. Die Schwimmbad Giants aus Singhofen gelten als eine der ältesten Thekenmannschaften der Region – uns sie bereichern das Heimatfest. Das muss gefeiert werden.

Sie dürfte eine der ältesten Thekenmannschaften in der Region sein: Die Schwimmbad Giants in Singhofen wurden vor 50 Jahren gegründet. Das ist den Giganten eine besondere Jubiläums-Gala wert. Sie feiern ihr Jubiläum in der Mehrzweckhalle mit einem Gala-Abend am Samstag, 15.







