26-Jährige übernimmt Goldkamm Die neue Loreley heißt Selina Ostmann aus Reitzenhain Ulrike Bletzer 28.09.2025, 16:00 Uhr

i Nach der Ankunft im Auto und der Begrüßung geht es für die neue Loreley Selina Ostmann (rechts) und Amtsvorgängerin Katharina Blanckart gemeinsam in Richtung Mythoshalle, wo die geladenen Gäste bereits voller Spannung warten. Bletzer Ulrike

Das Mittelrheintal hat eine neue Loreley: Selina Ostmann hat am Wochenende den güldenen Kamm von ihrer Vorgängerin Katharina Blanckart übernommen. Das wurde standesgemäß in der Mythoshalle auf dem sagenumwobenen Felsen bei St. Goarshausen gefeiert.

Von einer „tränenreichen Veranstaltung“ sprach ein Besucher hinterher – was auch stimmte, aber kein Ausdruck von Larmoyanz, sondern der Bedeutung des Moments geschuldet war: In einer sehr ansprechend gestalteten Feierstunde in der Mythoshalle hoch oben auf dem sagenumwobenen Felsen, hat Loreley Katharina Blanckart ihren güldenen Kamm an ihre Nachfolgerin übergeben.







