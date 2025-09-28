Das Mittelrheintal hat eine neue Loreley: Selina Ostmann hat am Wochenende den güldenen Kamm von ihrer Vorgängerin Katharina Blanckart übernommen. Das wurde standesgemäß in der Mythoshalle auf dem sagenumwobenen Felsen bei St. Goarshausen gefeiert.
Von einer „tränenreichen Veranstaltung“ sprach ein Besucher hinterher – was auch stimmte, aber kein Ausdruck von Larmoyanz, sondern der Bedeutung des Moments geschuldet war: In einer sehr ansprechend gestalteten Feierstunde in der Mythoshalle hoch oben auf dem sagenumwobenen Felsen, hat Loreley Katharina Blanckart ihren güldenen Kamm an ihre Nachfolgerin übergeben.