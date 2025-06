Noch mehr Geduld als sonst brauchen Autofahrer auf der B8 in der Brückenvorstadt von Limburg. Denn mittendrin gibt es eine Dauerbaustelle mit Baustellen-Ampel, und eine parallel verlaufende Straße ist ebenfalls Dauerbaustelle und für den Durchgangsverkehr monatelang gesperrt. Selbst in verkehrsschwachen Zeiten bildet sich in diesem Abschnitt der B8 deshalb in beide Fahrtrichtungen ein langer Rückstau, der andere Knotenpunkte blockiert.

Die Folge sind genervte Autofahrer, Hupkonzerte und mitunter gefährliche Fahrmanöver. Regelmäßig staut sich der Verkehr vor der Baustellen-Ampel in Höhe des Gemini Plazas (zukünftiger Sitz des Finanzamts) zurück bis auf die Kreuzung Offheimer Weg/B8 (in der Nähe der Polizei). Deshalb stehen regelmäßig Autofahrer mitten im Kreuzungsbereich und blockieren andere Autofahrer, die sich nicht selten entnervt entscheiden, eine andere Route zu fahren. Auf der anderen Seite der Baustellen-Ampel müssen Autofahrer, die vom Gartencenter Dehner rechts auf die B8 in Richtung B49 abbiegen wollen, oftmals bis zur zweiten Grünphase warten, bis sich der Rückstau an der Baustellen-Ampel aufgelöst hat.

Autofahrer brauchen noch etwas Geduld

Der Landkreis Limburg-Weilburg sieht als zuständige Straßenverkehrsbehörde keinen Spielraum für einen besseren Verkehrsfluss. „Aufgrund der rund 170 Meter langen Baustelle (in der der Verkehr auf der B8 nur in eine Richtung fahren kann, Anm. d. Red,), der signalisierten Ausfahrt aus der Westerwaldstraße und des hohen Verkehrsaufkommens auf der Bundesstraße 8 musste die Umlaufzeit der Baustellen-Lichtsignalanlage in den Spitzenverkehrszeiten auf den gesetzlich festgelegten Maximalwert von 300 Sekunden gesetzt werden“, teilt auf Anfrage der Sprecher des Landkreises, Jan Kieserg, mit. „In der weniger belasteten Verkehrszeit von 9 bis 15 Uhr wurde die Umlaufzeit auf 200 Sekunden festgelegt.“ Das heißt: Die Baustellen-Ampel hat lange Rotphasen.

Eine „Optimierung der Zeiten“ durch eine Koordinierung mit den Ampel-Anlagen am Gartencenter Dehner und am Offheimer Weg (Höhe Polizei) ist nach seinen Angaben nicht möglich. „Eine Verkürzung der Umlaufzeit ist aufgrund der Baustellenlänge nur bedingt möglich und würde zu noch mehr Stau führen“, erklärt Jan Kieserg. Die Grünphasen für die Autofahrer auf der B8 seien zudem länger als für die Autofahrer, die von der Westerwaldstraße (dort befindet sich ein großer Supermarkt) in die B8 einbiegen wollen. „So sollen ein annähernd fließender Verkehr und möglichst geringe Stauzeiten auf der Bundesstraße 8 ermöglicht werden.“ Dennoch ist oft Geduld gefragt. Und dies auch noch ein bisschen länger, denn nach Angaben des Kreises wird die Baustelle und damit diese Regelung bis Ende Juni/Anfang Juli bestehen bleiben.