Nachwuchsmangel in Netzbach Die Motorsportfreunde stehen vor der Auflösung Uli Pohl 20.11.2025, 17:00 Uhr

i Im Rahmen der Feier zu 925 Jahren Netzbach mit dem Theater Saalü 2017 präsentierten die Motorsportfreunde auf amüsante Weise ihre Rennboliden. Links steht der Vorsitzende Friedhelm Kunz. Uli Pohl

Etwa für das Traktor-Geschicklichkeitsturnier und das Mini-Car-Rennen wurden sie berühmt, die Motorsportfreunde Netzbach. Nun steht der Verein vor der Auflösung. Die Verantwortlichen finden keine Nachfolger. Ein Beispiel für das Vereinssterben.

Ein gewichtiger Baustein in der Ortsgemeinschaft wird wohl künftig entfallen. Der Verein Motorsportfreunde Netzbach hat in der jüngsten Jahreshauptversammlung die Auflösung des Vereins beschlossen. Neun Mitglieder stimmten schweren Herzens für das Ende des in den vergangenen 56 Jahren umtriebigen Vereins, der sich mit dem bekannten Mini-Car-Rennen, dem „Großen Preis von Netzbach“, über die Ortsgrenze hinaus einen Namen machte und phasenweise bis ...







Artikel teilen

Artikel teilen