Die Motorsportfreunde stehen vor der Auflösung

Etwa für das Traktor-Geschicklichkeitsturnier und das Mini-Car-Rennen wurden sie berühmt, die Motorsportfreunde Netzbach. Nun steht der Verein vor der Auflösung. Die Verantwortlichen finden keine Nachfolger. Ein Beispiel für das Vereinssterben.
Lesezeit 2 Minuten
Ein gewichtiger Baustein in der Ortsgemeinschaft wird wohl künftig entfallen. Der Verein Motorsportfreunde Netzbach hat in der jüngsten Jahreshauptversammlung die Auflösung des Vereins beschlossen. Neun Mitglieder stimmten schweren Herzens für das Ende des in den vergangenen 56 Jahren umtriebigen Vereins, der sich mit dem bekannten Mini-Car-Rennen, dem „Großen Preis von Netzbach“, über die Ortsgrenze hinaus einen Namen machte und phasenweise bis ...