Wahl in Bad Ems/Nassau
Die Linke Koblenz/Rhein-Lahn unterstützt Manuel Minor
Wer wird im Rathaus Nachfolger von VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser? Kandidat Manuel Minor hat sich die Unterstützung der Linken
Wer wird im Rathaus Nachfolger von VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser? Kandidat Manuel Minor hat sich die Unterstützung der Linken gesichert.
Andreas Galonska

Er tritt als unabhängiger Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau an, doch nun hat sich Manuel Minor die Unterstützung einer weiteren Partei gesichert. Warum sich die Linke für ihn ausspricht.

Lesezeit 1 Minute
Die Partei „Die Linke“ unterstützt Manuel Minor bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Das hat die Mitgliederversammlung des Bezirksverbands Koblenz/Rhein-Lahn beschlossen, wie die Partei in einem Pressetext mitteilt. Der Verband Rhein-Lahn habe zuvor ein Gespräch mit Minor geführt.

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