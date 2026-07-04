Er tritt als unabhängiger Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau an, doch nun hat sich Manuel Minor die Unterstützung einer weiteren Partei gesichert. Warum sich die Linke für ihn ausspricht.
Lesezeit 1 Minute
Die Partei „Die Linke“ unterstützt Manuel Minor bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Das hat die Mitgliederversammlung des Bezirksverbands Koblenz/Rhein-Lahn beschlossen, wie die Partei in einem Pressetext mitteilt. Der Verband Rhein-Lahn habe zuvor ein Gespräch mit Minor geführt.