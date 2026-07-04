Wahl in Bad Ems/Nassau Die Linke Koblenz/Rhein-Lahn unterstützt Manuel Minor Hilko Röttgers 04.07.2026, 12:00 Uhr

i Wer wird im Rathaus Nachfolger von VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser? Kandidat Manuel Minor hat sich die Unterstützung der Linken gesichert. Andreas Galonska

Er tritt als unabhängiger Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau an, doch nun hat sich Manuel Minor die Unterstützung einer weiteren Partei gesichert. Warum sich die Linke für ihn ausspricht.

Die Partei „Die Linke“ unterstützt Manuel Minor bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Das hat die Mitgliederversammlung des Bezirksverbands Koblenz/Rhein-Lahn beschlossen, wie die Partei in einem Pressetext mitteilt. Der Verband Rhein-Lahn habe zuvor ein Gespräch mit Minor geführt.







Artikel teilen

Artikel teilen