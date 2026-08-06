Abspaltung von Koblenz Die Linke gründet Kreisverband Rhein-Lahn Marta Fröhlich 06.08.2026, 14:00 Uhr

i Der Vorstand des neuen Kreisverbandes Die Linke Rhein-Lahn (von links): Michael Pabst, Sandy Strahl, Therese Kölsch, Sebastian Sauerwein-Dohn, Kari Detring und Ole Liebl. Foto: Robert Schröder Robert Schröder

Nachdem Die Linke im Rhein-Lahn-Kreis 2024 auf nur noch eine Handvoll Mitglieder geschrumpft war, erlebt sie nun wieder einen kontinuierlichen Zuwachs. Die alten und neuen Mitglieder sollen nun in einem eigenen Kreisverband mitgestalten können.

Die Linke will im Rhein-Lahn-Kreis verstärkt sichtbar sein. Deshalb gründete die Partei jüngst im Nastätter Bürgerhaus einen eigenständigen Kreisverband. War man bisher gemeinsam mit Koblenz in einem Bezirksverband aktiv, will man sich jetzt vom urbanen Fokus emanzipieren und Schwerpunkte für den ländlichen Raum setzen, erläutert Sebastian Sauerwein-Dohn die Entscheidung für einen eigenen Kreisverband im Gespräch mit unserer Zeitung.







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