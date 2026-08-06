Nachdem Die Linke im Rhein-Lahn-Kreis 2024 auf nur noch eine Handvoll Mitglieder geschrumpft war, erlebt sie nun wieder einen kontinuierlichen Zuwachs. Die alten und neuen Mitglieder sollen nun in einem eigenen Kreisverband mitgestalten können.
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Die Linke will im Rhein-Lahn-Kreis verstärkt sichtbar sein. Deshalb gründete die Partei jüngst im Nastätter Bürgerhaus einen eigenständigen Kreisverband. War man bisher gemeinsam mit Koblenz in einem Bezirksverband aktiv, will man sich jetzt vom urbanen Fokus emanzipieren und Schwerpunkte für den ländlichen Raum setzen, erläutert Sebastian Sauerwein-Dohn die Entscheidung für einen eigenen Kreisverband im Gespräch mit unserer Zeitung.