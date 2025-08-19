Anfang des Jahres veröffentlichten wir eine Auswahl der kuriosesten Fälle, die in den vergangenen Jahren am Amtsgericht Diez verhandelt wurden. Auf mehrfache Anregung aus der Leserschaft entschlossen wir uns, eine Artikel-Serie der spannendsten, merkwürdigsten und erschütterndsten Fälle zu veröffentlichen. Im heutigen Teil geht es um diese spannenden Fälle.

Wegen 28 Euro zurück in den Knast, hieß es für einen Mann, der im Diezer Rewe-Markt ein Basecap, eine Spülbürste und andere Kleinigkeiten im Wert von rund 28 Euro stahl. Was bei einem Ersttäter maximal zu einer geringen Geldstrafe geführt hätte, brachte dem Angeklagten, dessen Bundeszentralregister 33 Einträge aufwies, eine Haftstrafe ein.

Gehörnter Ehemann lässt es richtig krachen. Ein Familienvater, der auf der Tauffeier seiner Kinder erfuhr, dass seine Frau eine Affäre mit dem anwesenden Handwerker hatte, sah rot und musste sich in gleich zwei Verfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten: Der gehörnte Ehemann ging mit Worten wie „dumme Schlampe“ auf seine Frau los, versetzte ihr Fausthiebe und Tritte, wovon sie Prellungen, Hämatome und Abschürfungen davontrug. Dann drosch er mit den Worten „Ich bring‘ dich um“ auf den Ehebrecher ein, der sich auch nach Aufforderung des Betrogenen weigerte, die Party zu verlassen, und brachte dem Nebenbuhler eine Platzwunde an der Schläfe bei. Einem der Polizisten, die zu Hilfe gerufen wurden, kugelte der Betrogene einen Daumen aus und rammte den Ellenbogen eines zweiten durch eine Fensterscheibe, bevor er mittels Taser gestoppt werden konnte. Für den zu zwei Haftstrafen auf Bewährung Verurteilten hatte das Gericht auch mitfühlende Worte übrig: „„Sie sind der Inbegriff einer positiven Sozialprognose. Es gab einen Tag in Ihrem Leben, an dem es nicht gut lief und an dem Sie es haben richtig krachen lassen.“

Trophäe überführt Einbrecher. Auf Zack war ein Kriminalbeamter, dem im richtigen Moment ein Detail auffiel und der so einen bislang ungeklärten Einbruchdiebstahl aufdeckte: Ein 23-Jähriger war in ein Bürogebäude eingebrochen und hatte Elektrogeräte im Wert von rund 4000 Euro entwendet. Zum Verhängnis wurde ihm, dass er dabei auch mehrere Stempel stahl, die von der Polizei in seinem ererbten Eigentumshaus gefunden wurden. „Wir hatten beim Angeklagten einen Durchsuchungsbeschluss. Eigentlich ging es um Betäubungsmittel. Auf dem Kühlschrank fanden wir Bürostempel, die wir einer Firma in Diez zuordnen konnten. Wie sich herausstellte, war zuvor in dieser Firma eingebrochen worden.“ Der Jugendliche, der bereits wegen Diebstahls einer wertvollen Statue aus einem asiatischen Imbiss in der Limburger „WerkStadt“ verurteilt worden war, erhielt eine Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung.

Eine mehr als sportliche Fahrweise. Denkwürdig war eine Verfolgungsjagd, die sich ein Raser im Februar 2022 mit der Polizei lieferte. Die wilde Flucht führte von Diez nach Wiesbaden und wieder zurück Richtung Norden, wo die Beamten in Linter die Verfolgung bei 180 km/h aufgaben. Dementsprechend lang war auch die Liste an Straftaten, wegen derer sich der Angeklagte verantworten musste: verbotenes Kfz-Rennen, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Verteidiger räumte lediglich „eine sportliche Fahrweise“ seines Mandanten ein. In einem Beweisvideo war zu sehen, wie der Fluchtwagen durch einen Streifenwagen überholt wurde und ein zweiter Streifenwagen den Fluchtwagen von hinten rammte. Ein Beamter, der einen der beiden Streifenwagen gefahren hatte, sagte im Zeugenstand: „Auf den geraden Strecken musste ich das Gaspedal durchtreten. Ich war schweißgebadet.“ Letztendlich verhängte das Schöffengericht eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. „Auch, wenn der Unfall durch einen Rammversuch der Polizei ausgelöst wurde, tragen Sie allein die Verantwortung“, erklärte Amtsgerichtsdirektor Dennis Graf in seiner Urteilsbegründung.