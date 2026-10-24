Die Kritik setzt am falschen Punkt an

Für eine Teilnahme an einer Demo für Vielfalt und gegen Rechtsextremismus hat Lahnsteins SPD einen Shitstorm kassiert. Die FBL kritisiert fehlende Abgrenzung nach links. Doch das Problem liegt an anderer Stelle.

Die Kritik von Paul Arzheimer an der Lahnsteiner SPD setzt am falschen Punkt an. Ja, auch Linksextremismus ist eine Gefahr für die Demokratie.

Aber muss eine Demonstration gegen Rechtsextremismus deshalb zwingend auch eine ausdrückliche Absage an Linksextremismus enthalten?