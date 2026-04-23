Meinung zur Scheune
Die Kirche hat es immer noch nicht kapiert
Tobias Lui
Tobias Lui
Jens Weber. MRV

Mit den Jüngsten Irrungen und Wirrungen rund um die Stadtranderholung auf der „Scheune“ in Braubach tut sich die Kirche keinen Gefallen, meint unser Redakteur Tobias Lui.

Lesezeit 1 Minute
Die Kirchenaustrittszahlen in ganz Deutschland sind alarmierend: Allein im Bistum Limburg waren zum Stichtag 31. Dezember 2023 insgesamt nur noch 520.000 Katholikinnen und Katholiken gemeldet. Das sind knapp 19.000 weniger als zum Jahresende 2022. Schaut man sich den katastrophalen Umgang des Bistums mit der Causa „Scheune“ an, kommt man zu dem Schluss, dass es wohl bisher noch zu wenige Austritte waren: Denn die Zeichen der Zeit hat man weder ...

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