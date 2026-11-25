Finanzen im Rhein-Lahn-Kreis Die Kassen sind leer, der Frust ist groß Marta Fröhlich 25.11.2026, 18:30 Uhr

i In der Kasse des Rhein-Lahn-Kreises ist nichts mehr zu holen. Das Defizit wird immer größer. Christian Charisius. picture alliance / dpa

Die Lage ist desaströs: Das Defizit im Haushalt 2027 des Rhein-Lahn-Kreises hat sich im Vergleich zu 2026 mehr als verdoppelt. Rat weiß gerade wohl keiner. Der Kreisausschuss gibt dem Kreistag deshalb eine klare Empfehlung.

Es ist zum Verzweifeln. Dieser Gedanke kam einem schnell, wenn man den Kreisausschuss bei der zweiten Runde zum Haushalt so über dem Entwurf brüten sah. Denn die 73 Millionen Euro, die der Rhein-Lahn-Kreis als Defizit für das kommende Jahr angehäuft hat, werden nicht weniger, je länger man draufschaut.







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