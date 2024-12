Haushalt unter Dach und Fach Die Infrastruktur in Aar-Einrich stärken 11.12.2024, 19:00 Uhr

i Die finanzielle Grundlage der VG Aar-Einrich für das kommende Jahr ist mit der Verabschiedung des Haushalts gelegt. Ob und was an Investitionen realisiert werden kann, wird die weitere Entwicklung zeigen. Foto: Uli Pohl Uli Pohl

Der Verbandsgemeinderat Aar-Einrich demonstriert beim Haushalt für das kommende Jahr Geschlossenheit, dennoch dürfe der ausgeglichene Etat nicht über hohe anstehende Investitionen hinwegtäuschen.

Eine gleichbleibende Umlage, ein ausgeglichener Haushalt und in der Summe Zufriedenheit über das von Kämmerer Dirk Roßtäuscher und seinen Mitarbeitern in der VG-Verwaltung geschnürte Finanzpaket für das kommende Jahr: Der Verbandsgemeinderat Aar-Einrich stimmte in der letzten Sitzung des Jahres geschlossen für den vorgelegten Entwurf des Haushalts, auf dem die Verwaltung nun aufbauen kann.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen