An den Tag ihres Kennenlernens erinnern sie sich, als ob es, wenn’s hochkommt, vorgestern gewesen wäre. „Ich habe meine Frau zum ersten Mal gesehen, als ich ein Päckchen im Parkhotel in Bad Ems abgeben musste“, erzählt Reinhold Hilpüsch, der sein ganzes Berufsleben bei der Post verbracht hat: „Oh, habe ich gedacht, das ist aber ein schönes Mädchen!“ Wie könnte er bloß mit der Unbekannten ins Gespräch kommen? Für den jungen Postboten, der offenbar damals schon eine Menge Charme besaß, kein Problem: „Ich habe sie gefragt: ‚Sind Sie hier in Urlaub?‘. Sie hat Ja gesagt – und das war’s dann.“

Was so viel bedeutet wie: Das Eis war vom ersten Moment an gebrochen. Die beiden sind zusammen spazieren, tanzen und ins Café gegangen, haben sich gegenseitig in seiner Heimatgemeinde Dausenau und in Gelsenkirchen, wo Gisela Hilpüsch, geborene Niehaus, aufwuchs, besucht. „Um sie sehen zu können, habe ich damals mein ganzes Geld für Fahrkarten ausgegeben“, blickt Reinhold Hilpüsch auf die Anfänge der großen Liebe zurück. Zwei Jahre lang ging das so, zwei Jahre lang kamen sie sich Schritt für Schritt näher, bevor sie am 22. Juli 1960 Nägel mit Köpfen machten und heirateten.

„Ich habe mich von Anfang an hier wohlgefühlt.“

Gisela Hilpüsch, die für ihren Reinhold aus Gelsenkirchen an die Lahn gezogen ist

Moment mal, am 22. Juli 1960? Ja, genau: Am Dienstag feiern Gisela und Reinhold Hilpüsch ihre Eiserne Hochzeit. Über sechseinhalb Jahrzehnte dauert ihr gemeinsamer Lebensweg jetzt also schon – und ist untrennbar mit ihrem Zuhause in der Bad Emser Friedrichstraße verbunden, wo der Dausenauer und die Gelsenkirchenerin mit der Heirat ihren neuen Lebensmittelpunkt fanden. Der Umzug von der Groß- in die beschauliche Kurstadt sei ihr nicht schwergefallen, erzählt Gisela Hilpüsch, die vor ihrer Heirat bei der Sparkasse arbeitete: „Ich habe mich von Anfang an hier wohlgefühlt.“ Umso mehr natürlich, als die beiden Töchter Ute, Jahrgang 1960, und Elke, Jahrgang 1966, zur Welt kamen.

Sicher, Arbeit gab es immer mehr als genug. Da sie in der Friedrichstraße auch vermieteten, baute Reinhold Hilpüsch zusätzlich zu seinem Beruf bei der Post – zuerst als Zusteller in Bad Ems, dann, teils im Nachtdienst, am Schalter in Koblenz – ständig aus und um, wobei er dank seines handwerklichen Talents vieles in Eigenleistung stemmen konnte. „Wir sind aber auch viel in Urlaub gefahren“, erzählt seine Frau. In Ägypten und Kroatien waren sie zum Beispiel. Und: Als langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins für Geschichte, Denkmal- und Landschaftspflege Bad Ems hat Reinhold Hilpüsch, der dort als Kassenwart fungierte, zahlreiche Fahrten zu Kulturstätten in ganz Deutschland organisiert. Nicht sein einziges ehrenamtliches Engagement, wie sich beim Besuch unserer Zeitung herausstellt: „Ich habe 63 Jahre lang im MGV Glück auf Bad Ems gesungen“, verrät der 93-Jährige.

Töchter, Enkel und Urenkel kommen, um zu gratulieren

Da er in der Mobilität mittlerweile ziemlich eingeschränkt ist, lebt er seit etwa einem halben Jahr im Seniorenzentrum Lahnblick in Bad Ems, während Gisela Hilpüsch (86) nach wie vor in der Friedrichstraße wohnt. „Ich fühle mich hier aber gut aufgehoben“, sagt er. Ihre Eiserne Hochzeit richtig feiern werden die beiden übrigens erst am Freitag, 25. Juli, der zugleich Reinhold Hilpüschs 94. Geburtstag ist. Dann werden neben den beiden Töchtern, von denen die ältere in Nassau und die jüngere im Harz lebt, auch, sofern nicht gerade in Urlaub, die fünf Enkel und mittlerweile zwei Urenkel kommen. Pfarrer Stefan Fischbach aus Dausenau wird im Seniorenzentrum eine Andacht für das Jubelpaar halten, bevor es zum Essen in ein Restaurant geht. Wetten, dass 65 Jahre Eheleben Gesprächsstoff ohne Ende bieten werden? Angst davor, dass dabei auch alte Konflikte ans Tageslicht kommen könnten, braucht wohl niemand zu haben. „Wir waren immer eine Einheit“, blicken Gisela und Reinhold Hilpüsch zufrieden auf ihren bisherigen gemeinsamen Lebensweg zurück.