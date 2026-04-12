Wanderung des Seniorenbüros Die heilende Kraft des Waldes in Lahnstein erleben Uschi Weidner 12.04.2026, 18:00 Uhr

i Jörg Henning leitete die Wanderer bei verschiedene Aktivitäten an - eine schöne Idee, die Frohsinn mit sinnvoller Bewegung vereinte. Uschi Weidner

Bewegung an der frischen Luft ist gesund. Wie gesund, das konnten die Teilnehmer an einer Wanderung des Fördervereins des Seniorenbüros „Die Brücke“ jetzt im Lahnsteiner Kur- und Heilwald erleben.

Zur jährlich wiederkehrenden Wanderung mit dem Landrat waren die Bürger des Rhein-Lahn-Kreises eingeladen. Der Förderverein des Seniorenbüros „Die Brücke“ bei der Kreisverwaltung in Bad Ems unter dem Vorsitz von Jürgen Ruthard hat die teilnehmenden Personen bei den jährlichen Wanderungen noch nie enttäuscht.







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