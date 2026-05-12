Sperrung der Lahntalbahn endet Die Erneuerung des Fachinger Tunnels ist abgeschlossen Hans-Peter Günther 12.05.2026, 16:00 Uhr

i Knapp eine Woche vor der Wiederaufnahme des Zugverkehrs erfolgten letzte Arbeiten am erneuerten Fachinger Tunnel. Am Sonntag stellte eine Stopfmaschine die endgültige Lage des linken Gleises her. Hans-Peter Günther

Endlich: Nach Debakeln rund um den Schienenersatzverkehr zwischen Limburg und Koblenz in den vergangenen sechs Wochen darf ab dem Freitag nach Christi Himmelfahrt wieder auf der Lahnstrecke Zug gefahren werden. Der Fachinger Tunnel ist fertig.

Nach drei Jahren Bauzeit können die „Arbeitsgemeinschaft Erneuerung Fachinger Tunnel“ und die DB InfraGO das Projekt soweit abschließen, dass ab Freitag nach Christi Himmelfahrt der Zugverkehr wieder aufgenommen wird. Ab dem Morgen des 15. Mai werden die Züge der Lahn-Eifel-Bahn und der Güterverkehr auf der Lahntalbahn zwischen Koblenz, Nassau und Limburg wieder rollen.







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