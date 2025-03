Auf die ganzen modernen Tickets ist er nicht gut zu sprechen. Schließlich ist Gerhard Leuthäußer Sammler. Und Plastikkarten sind nun mal nichts fürs Album. Genauso wenig wie all die E-Tickets oder die Din-A-4-Blätter aus dem Drucker, die seine Kollegen an den Fahrkartenschaltern heute verkaufen. Denn richtige Eisenbahn-Fahrkarten müssen aus fester Pappe sein und auch so riechen, mit eingeprägtem Datum und einem kleinen Loch von der Schaffnerzange. Bei Rückfahrkarten im Streifen-Design, die Erste Klasse in Grün, zweite und dritte Klasse in Braun, alte Monatskarten mit Bild und immer mit jeder Menge Informationen auf winzigem Raum. Am besten noch ausgestellt an einem der vielen Bahnhöfe, die es heute nicht mehr gibt. Und wenn sie dann auch noch irgendwo von der Lahn, aus dem Westerwald oder Taunus sind, „dann ist das ein Träumchen“, sagt Gerhard Leuthäußer.

Mit dem Juniorpass in Städte mit Straßenbahnen

Gerhard Leuthäußer sammelt Fahrkarten – und eigentlich auch alles andere, was mit Bahnen zu tun hat: Mützen, Linienschilder, Fahrpläne, Kursbücher, Filme. Und manchmal behält er seine Uniform an, wenn er nach Hause kommt. Weil es sich nicht mehr lohnt, sich umzuziehen, sagt er – nicht etwa, weil die Zugbegleiter-Uniform so bequem ist. Eigentlich hätte er Straßenbahnfahrer werden müssen. Denn er war der Junge, der bei der Klassenfahrt mit der Straßenbahn rumfuhr, während seine Klassenkameraden in Frankfurt oder sonst wo shoppen gingen. In den Ferien nutzte er den Taschengeldpass oder Juniorpass und fuhr mit der Bahn in die großen deutschen Städte, um das dortige Nahverkehrskonzept zu studieren – und Straßenbahn zu fahren. „Fahrende Züge, in Bewegung bleiben, die Landschaft vorbeiziehen sehen, das war und ist mein Spaß.“ Aber Gerhard Leuthäußer machte eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in Hadamar, und als er nicht übernommen wurde, war es sein Chef, der ihm vorschlug, es doch mal bei der Bundesbahn zu versuchen.

Das Hobby zum Beruf gemacht

Also machte Gerhard Leuthäußer sein Hobby zum Beruf. 1992 fing er bei der Bahn an, in einer Zeit, in der die noch Deutsche Bundesbahn hieß. Während der Ausbildung hat Gerhard Leuthäußer die Arbeit im Stellwerk kennengelernt und am Fahrkartenschalter gesessen. Und es war schnell klar, dass das nichts für ihn ist. „Ich will fahren. Ich brauche rollende Räder.“ Also wurde er Zugschaffner, heute heißt das „Kundenbetreuer im Nahverkehr“. Sein Chef habe ihm bei der Einstellung eingeschärft, dass er das Aushängeschild der Bahn sei. Dass es sein Auftrag sei, ein gutes Bild der Bahn zu vermitteln. Und das versucht Gerhard Leuthäußer. Auch wenn das in der letzten Zeit nicht immer leicht ist. Er liebe seine Arbeit, sagt Gerhard Leuthäußer. Das Unterwegssein, das Schwätzchen mit den Stammkunden, das Strahlen, wenn er ihnen die vergessene Trompete, den Schlüsselbund oder das Handy bringt. Gerhard Leuthäußer ist auf den Strecken Limburg-Frankfurt, Frankfurt-Mannheim und Frankfurt-Fulda unterwegs – jeden Tag, von morgens bis abends. Dienstbeginn und Dienstende ist in Limburg, seinem Heimatbahnhof. Dort, wo er 1972 geboren wurde.

Fahrkarten am Eschhöfer Bahnhof aufgesammelt

Aufgewachsen ist Gerhard Leuthäußer in Niederhadamar und in Eschhofen, in Eschhofen hat er die ersten Fahrkarten gesammelt, genauer: aufgesammelt. Er freute sich über jeden Fahrschein, der am Bahnhof auf dem Boden lag. Seine Eltern waren nicht so begeistert. Deshalb sei aus dieser Sammelphase auch keine Fahrkarte mehr übrig, sagt Gerhard Leuthäußer und schmunzelt. Dafür kamen jede Menge andere dazu: Wie viele Fahrkarten er genau hat, weiß er nicht. Eine halbe Million werden es aber wohl sein. Fahrkarten nehmen ja nicht viel Platz weg. Irgendwann, vielleicht wenn er in Rente ist, dann habe er hoffentlich die Zeit, mal alle Fahrkarten genauer zu sortieren und zu archivieren. Im Moment sind die meisten in Schachteln einfach alphabetisch nach Abgangsbahnhöfen sortiert – natürlich Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn getrennt,

i Gerhard Leuthäußer liebt seinen Job als Kundenbetreuer im Nahverkehr. Nach Feierabend beschäftigt er sich mit Schätzen der Eisenbahn-Ära. Sabine Rauch

Straßenbahn-Karten sowieso. Ein paar Besonderheiten bewahrt er in Aktenordnern auf, ein paar Schätze wie die alte Monatskarte im Rahmen oder die Fahrkartenhefte aus der Zeit, als die Reichsbahn noch Pauschalreisen anbot, lagern separat. Und dann sind da noch die Alben, die er von einem anderen Sammler geerbt hat, der schon in den 1950er-Jahren angefangen hatte, Fahrkarten wertzuschätzen.

Straßenbahn fahren in Görlitz

Sammler gibt es nicht mehr viele. „Das ist ein Nischen-Hobby“, sagt Gerhard Leuthäußer und lacht. Ein paar Sammler seien im englischen Club of Ticket Collectors oder bei der Fahrkartensammlergruppe des Bahn-Sozialwerks organisiert und träfen sich regelmäßig. Gerhard Leuthäußer fährt schon lange nicht mehr zu den Treffen. Er könne ja nicht tauschen, sagt er. „Ich weiß ja gar nicht, was ich doppelt habe.“ Welche Schätze sich da finden. Denn eine Zeit lang habe er alles genommen, was er kriegen konnte, hat Fahrgäste gebeten, ihm die handgeschriebene Monatskarte zuzuschicken, wenn sie abgefahren war, hat sie gefragt, ob bei ihnen zu Hause vielleicht noch ein Ticket von den Eltern oder Großeltern in einem Kästchen oder Kistchen schlummert, hat die Straßenverkehrsbetriebe angeschrieben und sie nach Fahrscheinmustern gefragt.

Und manchmal hat er Fahrkarten im Internet ersteigert. Aber das mache er heute nicht mehr, sagt Gerhard Leuthäußer. Das Geld gibt er lieber für Reisen aus – um Straßenbahn zu fahren. In Sacramento, Seattle und San Francisco war er schon, das Eisenbahnfahren sei in den USA nur empfehlenswert, wenn man viel Zeit habe, sagt Gerhard Leuthäußer. Aber das Straßenbahn- und Cable-Car-Fahren in San Francisco könne er durchaus empfehlen. Am schönsten sei es aber, in Görlitz mit der Straßenbahn zu fahren – nicht nur wegen der Straßenbahn, sondern auch wegen der Stadt. Die nächste Straßenbahn-Reise geht aber nach Hannover, bevor die alten Straßenbahnwagen in Rente gehen – und ersetzt werden, „durch so hässliche Teile, die beim Fahren quietschen und pfeifen und bei denen man nicht aus dem Fenster schauen kann“. Und natürlich muss er auch noch nach Brüssel und Den Haag, denn auch dort fährt eine Straßenbahn-Generation dem Schrottplatz entgegen. Und auch diese Fahrkarten werden einen Ehrenplatz in Gerhard Leuthäußers Sammlung bekommen.