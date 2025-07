Blues hat seine Wurzeln in der afroamerikanischen Gemeinschaft im Süden der USA. Er entstand im späten 19. Jahrhundert, typische Instrumente sind Gitarre, Mundharmonika, Bass und Schlagzeug. Ein Festival in Lahnstein feiert den Blues.

Das Lahnsteiner Bluesfestival hat eine lange Geschichte, die eng mit der Stadt Lahnstein verbunden ist. Von der Lahnsteiner Musikszene ins Leben gerufen, hat sich das Festival zu einem festen Bestandteil der kulturellen Szene entwickelt, bei dem sowohl lokale als auch internationale Blues-Künstler auftreten. Am Samstag, 27. September, um 19 Uhr ist es wieder soweit: Zum 45. Mal strömen Blues-Fans aus ganz Deutschland in die Stadthalle auf dem Salhofplatz.

Veranstalter versprechen „Gänsehautatmosphäre“

Das Lahnsteiner Bluesfestival gehört zu den ältesten, nicht wenige sprechen gar von einem der bedeutendsten Blues-Events Deutschlands. Auch in der 45. Auflage sorgt die Musikszene für eine große Bandbreite an Stilen – von ursprünglichem Delta-Blues bis hin zu modernem Blues-Rock. In diesem Jahr feiert man unter dem Motto „Forever Young“ die zeitlose Kraft und Frische des Blues. „In diesem Geist garantiert ein mitreißendes Line-up Gänsehautatmosphäre – generationsübergreifend, lebendig und voller Energie“, verspricht Markus Graf, Kopf der Projektgruppe, die sich um die Programmgestaltung kümmert.

An der Spitze des Programms steht der US-Amerikaner Eric Bibb, ein Grammy-nominierter Akustik-Blues-Veteran mit fünfeinhalb Jahrzehnten Bühnenerfahrung. Bibb hat über 40 Alben veröffentlicht und gewann mehrfach Blues-Music-Awards als „Acoustic Artist of the Year“. Der aus New York stammende Sänger und Gitarrist verbindet Blues mit Folk, Gospel und Soul zu tiefgründigen, ergreifenden Songs – „ein Publikumsmagnet, der bereits weltweit Konzertsäle zum Beben brachte“, berichtet Graf.

Auch eine Künstlerin aus Diez ist in der Stadthalle am Start

Eröffnet wird der Abend von der jungen Formation Kah rund um die Diezer Singer-Songwriterin Hanne Kah. Die Band verbindet Americana, Folk und Pop mit einem modernen Sound, der sowohl gefühlvoll als auch kraftvoll ist – und damit das Publikum gekonnt auf einen intensiven Bluesabend einstimmt. Mit EB Davis kommt ein weiterer Glanzpunkt: Der in Berlin lebende US-Amerikaner ist ein international bekannter Bluessänger mit ausdrucksstarker Stimme und virtuosem Mundharmonika-Spiel. Seit mehr als 40 Jahren begeistert dieser charismatische Blues- und Soul-Showman sein Publikum.

Ein besonderes Highlight sind die „ Lahnsteiner Blues All Stars “: eine Projektband, die hochkarätige Musiker zu einem exklusiven Bühnenprojekt vereint. Diese Formation verspricht Blues in Perfektion und elektrisierende Jamsession-Atmosphäre – ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Die musikalische Leitung der Lahnsteiner Blues All Stars hat wie bereits im vergangenen Jahr der Gitarrist Daniel Stelter.

Gitarren-Legende Frank Diez erhält in diesem Jahr die renommierte Auszeichnung des Lahnsteiner Bluesfestivals, den Blues-Louis. Diez gilt als einer der profiliertesten europäischen Blues-Gitarristen: Er spielte mit Ikonen wie Jimi Hendrix, Chuck Berry und Little Richard und war Gründungsmitglied der Peter-Maffay-Band.

Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 35 Euro, der Vorverkauf startet am 23. Juli. Tickets auch unter www.ticket-regionale.de