16 Millionen Euro: Das ist das Investitionsvolumen der Verbandsgemeinde Nastätten derzeit. Damit sollen etwa Schulen, Kanäle und die Kläranlage fit gemacht werden. Aber nicht nur die.

Brandschutz, Wasserleitungen und Kanäle sowie die Unterhaltung der Grundschulen – ihre Aufgaben verlangen der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten millionenschwere Ausgaben ab. Auch in der Ferienzeit waren zwischen Vogtei und Miehlener Becken an allen Ecken und Enden Baufahrzeuge und Handwerker unterwegs. Bürgermeister Jens Güllering hat mit unserer Zeitung über die Bauprojekte im Blauen Ländchen gesprochen, wo gerade in Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten investiert wird. Hier eine Auswahl der bedeutendsten Maßnahmen aus dem Haushalt der Verbandsgemeinde, an denen in diesem und dem nächsten Jahr gearbeitet wird.

Verwaltungsgebäude erhält Photovoltaikanlage

Ins Verwaltungsgebäude hinein geht es derzeit nur über die Römerstraße. Das große Gerüst ist unübersehbar. Dort wird das Dach energetisch saniert, will heißen: Neben einer neuen Eindeckung wird eine Photovoltaikanlage plus Speicher installiert. 480.000 Euro sind dafür im Haushalt angesetzt. Dank Zuschuss aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) bleiben rund 250.000 Euro bei der Verbandsgemeinde. Anfang Oktober sollen die Arbeiten beendet sein.

Zeitgleich wurden gegenüber Scheune und Hof des von der Verbandsgemeinde gekauften Grundstücks in der Bahnhofstraße 2 auf Vordermann gebracht. Neben zwei Stellplätzen im Hof für Dienstfahrzeuge bietet die Garage in der Scheune Platz für ein altes Feuerwehrfahrzeug. Vor allem aber wird der Raum künftig als Lager für Gegenstände genutzt, die das Sozialamt für die Ausstattung von Wohnungen benötigt sowie übergangsweise auch für Akten, die aktuell im Dachgeschoss der Verwaltung stehen. Dort entstehen nämlich im Zuge der Sanierung vier neue Büroräume.

i Soll im November bezugsfertig sein: Am Feuerwehrgerätehaus Nastätten wird das Außengelände gestaltet. Bernd-Christoph Matern

Lange Zeit schien es still am neuen Feuerwehrgerätehaus in Nastätten an der B274 Richtung Bogel. Die Arbeiten konzentrierten sich auf den anspruchsvollen Innenausbau der Halle. Jetzt kann dem Baufortschritt wieder zugeschaut werden. Die Außenanlage wird Stück für Stück modelliert. Sowohl von den Kosten als auch vom Zeitplan her laufen die Arbeiten laut Güllering nach Plan. „Wir hoffen, dass wir im November fertig sind.“ Der Umzug selbst müsse dann in Absprache mit der Feuerwehr gut vorbereitet werden und erfolge spätestens zu Beginn des neuen Jahres. „Der Umzug einer Einsatzzentrale ist nicht mit dem eines privaten Haushalts zu vergleichen“, so der Verwaltungschef. Gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Nastätten soll das alte Gebäude am Marktplatz dann von dieser übernommen werden. Etwa ein Jahr später soll der Bauvollzug auch an der neuen Heimat der Miehlener Stützpunktwehr gemeldet werden. Dort entsteht oberhalb der Bahnhofstraße jetzt erst einmal die Bodenplatte für die Halle; die Arbeiten laufen auf vollen Touren. Die neuen Bauwerke für den ehrenamtlich gestemmten Brandschutz schlagen allein im Haushaltsjahr 2025 mit 3,5 Millionen Euro in Nastätten und 3,3 Millionen Euro in Miehlen zu Buche.

i Eine der gerade augenfälligsten Großinvestitionen der Verbandsgemeinde ist die Erweiterung der Kläranlage in Niederwallmenach. Bernd-Christoph Matern

Die größten Bausummen fließen in die Versorgung der Haushalte mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers. Rund 9 Millionen Euro schwer sind die Investitionen, die noch in diesem oder dem nächsten Jahr umgesetzt sein sollen. Am augenfälligsten ist die Erweiterung der Kläranlage in Niederwallmenach, die im März startete. Riesige Erdbewegungen hat es seither an der Kreisstraße 91 gegeben, um die 2,3 Millionen Euro teuren Bauarbeiten bis im Frühjahr kommenden Jahres fertigzustellen. Außerhalb der Ortslagen steht dieses Jahr noch der Trinkwassertransport im Bachheimer Grund auf der Agenda. In die Erneuerung von Fall- und Transportleitungen nach Himmighofen investieren die Verbandsgemeindewerke 867.000 Euro, in die Leitungen zu den Hochbehältern Gemmerich und Schaarheck 1,75 Millionen Euro, die dieses Jahr noch fertig werden sollen.

Erneuerungen von Wasserleitungen und Kanälen

Sicht- und spürbar sind die Bauarbeiten, die innerörtlich für Straßensperrungen sorgen, auch wenn die Gelder vor allem unter der Erde vergraben werden. Einige Straßenausbauten der Kommunen nutzen die Werke derzeit, um Wasserleitungen und Kanäle zu erneuern. In Bogel erstrahlen Freiherr-vom-Stein-Straße, Oranienstraße und Bahnhofstraße bereits in neuem Glanz, auf die Verbandsgemeindewerke entfielen 726.000 Euro. Gerade fertiggestellt sind auch die Straßenzüge im von der Stadt Nastätten ausgebauten Neubaugebiet Weiberdell in Richtung Buch, für die die Werke rund 1 Million Euro ausgegeben haben.

i Im Zuge von Straßensanierungen verlegen die Verbandsgemeindewerke auch Kanäle und Trinkwasserleitungen wie etwa in Holzhausen. Bernd-Christoph Matern

Dagegen wird Anliegern und Nutzern der Paul-Spindler-Straße einmal mehr Geduld abverlangt. Dort startete der zweite Bauabschnitt zur Straßenerneuerung, in den die Werke 467.000 Euro und die Stadt 556.000 Euro investieren. Das Bauende ist für Mai im nächsten Jahr vorgesehen. Kein Durchkommen ist zurzeit auch in Ellenbogenstraße, Ringstraße und „Am weißen Stein“ in Holzhausen. Dort werden Kanal- und Wasserleitungen erneuert. Wenn die Arbeiten wie geplant im März 2026 abgeschlossen sind, hat das die Werke 864.000 Euro gekostet.

Grundschule Miehlen war ebenfalls Baustelle

Auch wenn die Ferien gerade enden: In der Miehlener Grundschule wurde trotzdem geschafft, um weitere Toilettenanlagen zu sanieren und in sechs Klassenräumen neue Fußböden zu verlegen und ihnen einen neuen Anstrich zu verpassen. Beliefen sich die Ausgaben in diesem Sommer auf rund 200.000 Euro, stehen im kommenden Jahr noch höhere Investitionen in die Bildung der Jüngsten im Blauen Ländchen bevor, die größtenteils auf Vorgaben des Landes und des Bundes basieren. Brandschutzmaßnahmen, Mensa-Umgestaltung, Dachsanierung und andere Bauarbeiten in Miehlen sowie ein Erweiterungsbau in Nastätten werden dann in Angriff genommen.

i Am Straßenausbau des Nastättener Neubaugebiets Weiberdell in Richtung Buch waren auch die Verbandsgemeindewerke beteiligt. Bernd-Christoph Matern

Ausgezahlt habe sich das neue Verfahren für die Vergabe von Aufträgen bei Baumaßnahmen. Der Verbandsgemeinderat diskutiert jetzt ausführlich die Aufstellung der Leistungsverzeichnisse vor einer Ausschreibung und gibt der Verwaltung dann schon grünes Licht, die Aufträge zu vergeben. Nur falls nach der Submission das günstigste Angebot einen gewissen Prozentsatz übersteigt, braucht es vor der Vergabe noch mal die Zustimmung des Gremiums. „Das Verfahren hat sich bewährt“, erklärt Verwaltungschef Güllering, „es sorgt für einen wesentlichen reibungsloseren Ablauf.“