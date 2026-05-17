März 1945 am Mittelrhein „Die Amis kommen“ füllt erneut das Theater Lahnstein Dirk Förger 17.05.2026, 20:00 Uhr

i Moderator Ulrich Linnemann und Referent Stefan Michels vor einem historischen Jeep, der vor dem Nassau-Sporkenburger Hof abgestellt war. Dirk Foerger

Volles Haus, ausgebuchte Plätze und großes Interesse über die Region hinaus: Die Reihe „Die Amis kommen“ stößt in Lahnstein weiterhin auf große Resonanz. Historiker Stefan Michels führte diesmal in die dramatischen Märztage 1945 am Mittelrhein.

Wer ohne Reservierung oder Online-Ticket zum Vortrag „Sturm am Mittelrhein“ ins Theater Lahnstein kam, musste wieder nach Hause gehen. Denn dass die Reihe „Die Amis kommen“ einen solchen Zuspruch erlebt, überrascht mittlerweile selbst die Veranstalter: Ulrich Linnemann wies als Moderator des Abends darauf hin, „dass die Reihe inzwischen weit über die Region hinaus wahrgenommen wird“.







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