Volles Haus, ausgebuchte Plätze und großes Interesse über die Region hinaus: Die Reihe „Die Amis kommen“ stößt in Lahnstein weiterhin auf große Resonanz. Historiker Stefan Michels führte diesmal in die dramatischen Märztage 1945 am Mittelrhein.
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Wer ohne Reservierung oder Online-Ticket zum Vortrag „Sturm am Mittelrhein“ ins Theater Lahnstein kam, musste wieder nach Hause gehen. Denn dass die Reihe „Die Amis kommen“ einen solchen Zuspruch erlebt, überrascht mittlerweile selbst die Veranstalter: Ulrich Linnemann wies als Moderator des Abends darauf hin, „dass die Reihe inzwischen weit über die Region hinaus wahrgenommen wird“.