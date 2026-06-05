Trotz Investitionen in Hessen
DiaSys erweitert Labor in Holzheim mit 44 Containern 
Von der Straße aus sieht man nur einen kleinen Teil der insgesamt 44 Container umfassenden Laborerweiterung.
Von der Straße aus sieht man nur einen kleinen Teil der insgesamt 44 Container umfassenden Laborerweiterung.
Johannes Koenig

In Holzheim wird auf dem Firmengelände der DiaSys GmbH aktuell gebaut. 44 Container wurden dafür in Stellung gebracht. 

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„Was vor wenigen Wochen noch eine grüne Wiese war, hat sich bereits beeindruckend verändert.“ So beschreibt in den sozialen Medien die DiaSys Diagnostic Systems GmbH aus Holzheim ihre jüngste Investition im Ort. „Mit der Anlieferung und Montage von insgesamt 44 Containern ist ein weiterer wichtiger Meilenstein unseres Erweiterungsprojekts erreicht“, erklärt die Firma weiter.

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